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Brasileirão

Palmeiras e Fla fazem jogo truncado, de pouca inspiração e ficam no empate

Flamengo neutralizou as principais jogadas do adversário e criou chances, mas ficou no 0 a 0, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 abr 2024 às 18:26

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 18:26

SÃO PAULO - Cartões de sobra, bola na rede em falta. Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo sem muita criatividade e ficaram no empate sem gols no Allianz Parque, neste domingo (21), pelo Brasileiro.
Com o resultado, o Alviverde chega a quatro pontos, enquanto o rubro-negro vai a sete e perde os 100% de aproveitamento que tinha até aqui. O placar fez também os cariocas manterem o tabu no Brasileiro. A última vitória do Palmeiras no duelo foi na edição de 2017.
As equipes voltam a campo no meio da semana, pela Libertadores. O Palmeiras visita o Independiente del Valle, e o Fla enfrenta o Bolívar, fora de casa. Na próxima rodada do Brasileiro, os comandados de Abel Ferreira têm o clássico com o São Paulo, e o time de Tite tem o Botafogo pela frente.
Leo Pereira, do Flamengo, marca Flaco López, do Palmeiras, em jogo disputado em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro
Leo Pereira, do Flamengo, marca o palmeirense Flaco López: jogo de muitas faltas  Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Como foi o jogo

O primeiro tempo não foi muito animador para as torcidas. Palmeiras e Flamengo fizeram um duelo truncado, com muitas faltas, paralisações e poucas chances de gol criadas. As equipes ficaram presas no meio de campo e, quando conseguiam chegar próximo à área adversária, cometeram erros na finalização das jogadas.
A disputa mais física e o alto número de faltas resultaram em diversas punições com cartões amarelos. Foram sete apenas nos primeiros 45 minutos, e nem o técnico Tite escapou. Próximo do intervalo, houve ainda um começo de empurra-empurra, após Bruno Henrique e Weverton se estranharem.
Na volta do intervalo, o jogo ganhou em intensidade e ficou um pouco "mais claro", com os times achando espaços com um pouco mais facilidade. Porém, não demorou para o ritmo voltar ao da etapa inicial, com faltas e preso entre as intermediárias.
Para furar a defesa adversárias, estratégias diferentes. O Palmeiras tentava explorar a velocidade, principalmente com Endrick, enquanto o Flamengo apostava nas ligações mais diretas. Na reta final da partida, as equipes ficaram mais abertas, o que gerou chances um pouco mais claras, mas sem sucesso – Aníbal Moreno balançou a rede, mas estava impedido.
Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan, Murilo (Estêvão) e Mayke (Marcos Rocha); Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga (Lázaro); Piquerez, Flaco López (Rony) e Endrick. Técnico: Abel Ferreira
Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Gerson) e Arrascaeta; Luiz Araújo (De la Cruz), Carlinhos (Pedro) e Bruno Henrique. Técnico: Tite

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