Morre aos 44 anos José Rogério de Almeida, vice-prefeito de Ibitirama

Publicado em 16/12/2025 às 11h47

O vice-prefeito do município de Ibitirama, na região do Caparaó capixaba, José Rogério de Almeida, morreu na noite da última segunda-feira (15). Segundo informações da prefeitura, ele estava internado por motivos de saúde no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

José Rogério de Almeida faleceu às 21h. Além de vice-prefeito, ele desempenhava o cargo de Secretário de Agricultura. De acordo com administração municipal, o político construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a família, com o próximo e com o serviço público.

Ele foi eleito vereador pela primeira vez em 2016 e foi reconduzido ao cargo em 2020. Em 2022, foi eleito vice-prefeito e, em 2024, foi novamente escolhido.

O velório será na quadra poliesportiva da Escola Elizia Pacheco Alves e o sepultamento acontecerá às 17h no cemitério de Ibitirama.

