Morre aos 44 anos José Rogério de Almeida, vice-prefeito de Ibitirama

O vice-prefeito do município de Ibitirama, na região do Caparaó capixaba, José Rogério de Almeida, morreu na noite da última segunda-feira (15). Segundo informações da prefeitura, ele estava internado por motivos de saúde no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.



José Rogério de Almeida faleceu às 21h. Além de vice-prefeito, ele desempenhava o cargo de Secretário de Agricultura. De acordo com administração municipal, o político construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a família, com o próximo e com o serviço público.