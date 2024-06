Grêmio x Botafogo pode ser confirmado no Kleber Andrade pelo Brasileirão

O Botafogo está perto de voltar a atuar no Kleber Andrade, em Cariacica, e fazer a alegria de seu torcedor que mora no Espírito Santo. Isso porque o Grêmio, impossibilitado de atuar em sua casa, na Arena, por conta dos impactos das chuvas em Porto Alegre, vê com bons olhos a possibilidade de mandar seu jogo contra o Glorioso aqui no Estado. A partida, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para o domingo (16), às 18h30.



A informação foi publicada pelo jornalista Wellington Arruda, que relatou que inicialmente, o Grêmio teria tentado a inversão do mando de campo com o Botafogo, utilizando a regra que foi liberada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os clubes gaúchos nesse tempo de calamidades no Sul do País. Entretanto, o Botafogo teria recusado a proposta porque o Estádio Nilton Santos recebe o show da turnê de despedida da banda Natiruts, e não poderia ser o palco da partida.