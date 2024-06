Brilhou

Jovem capixaba é medalha de ouro no Brasileiro Interclubes de Tênis

Bibinha conquistou a medalha de ouro na categoria duplas 12 anos ao lado da paulista Gabi Carvalho

1 min de leitura min de leitura

Bibinha (de camisa azul) comemorando a medalha ao lado da parceira Luiz Candido. (Luiz Candido/Divulgação)

Bibinha, tenista capixaba de apenas 11 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria duplas 12 anos, ao lado de Gabi Carvalho, de São Paulo, a 2ª do ranking nacional, no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Tênis, em sua 2ª etapa de 2024, que aconteceu neste domingo (02), no Cclube Assembleia Paraense, em Belém do Pará.

Já na categoria simples 12 anos feminino, a atleta chegou até a semifinal. Mas por dois pontos no super tie break do 3° set, ela não chegou na final, e perdeu para a 2ª cabeça de chave do torneio, a 3ª do ranking nacional, Giulia Margotti.

Para esse campeonato foram inscritos 341 atletas, sendo 17 para a categoria 12 anos feminino. Um torneio de pontuação elevada, nível GA, e bastante desafiador para a jovem tenista que obteve um excelente resultado.

Bibinha ocupa o 14º lugar no ranking nacional e a próxima competição será em Itajaí, no Campeonato Brasileiro Interclubes CBI - 3ª Etapa Itamirim Clube de Campo, no dia 26 de junho. A atleta jogará categoria 12 anos simples e duplas feminino.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta