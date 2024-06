Tirou onda

Capixaba brilha na Meia Maratona do Rio e é o brasileiro melhor colocado

Alequesandro Paula da Silva, o Chicletinho, como é conhecido, vem acumulando bons resultados nesta temporada

Alequesandro paula da Silva, o Chicletinho, brilhou na Meia Maratona do Rio. (Arquivo Pessoal)

O melhor resultado de um brasileiro na Meia Maratona do Rio é capixaba! Morador de Viana, Alequesandro Paula da Silva, o Chicletinho, terminou a prova que possui o percurso de 21 quilômetros na quarta colocação, com o tempo de 1h06m37s. "Eu já tinha participado em anos anteriores duas vezes, em sexto e sétimo colocado. Nesse ano voltei a treinar pesado e me dedicando e fui o melhor brasileiro na prova", celebra.

Segundo o atleta, disputar uma maratona no Rio de Janeiro tem uma emoção diferente. "Correr lá é sempre bom, porque o nível dos atletas é alto. Minha intenção era apenas de conseguir o melhor resultado possível durante a prova. Eu acreditei em mim, que conseguiria ficar entre os melhores e sustentei isso", disse.

O atleta vinha se preparando há algum tempo, e se dedicando. Ele estabeleceu uma meta de treinamento composta por distâncias mais curtas e mais longas, mais ou menos intensas, justamente para pegar resistência. Chicletinho chegou a correr a Meia Maratona, em Niterói (RJ), na qual foi o segundo colocado, posição que repetiu inclusive na Corrida da Penha, em abril.

Mas a vida de Chicletinho não é fácil. Atleta amador, ele concilia as atividades da corrida com o trabalho numa distribuidora de alimentos durante a manhã, treina à tarde e à noite faz faculdade de Educação Física, numa instituição privada. Junto a isso tem uma filha pequena, a Marysa. A esposa de Alequesandro também é atleta. "Ela fica com a bebê quando eu treino e nas competições mais próximas à nossa casa, ela me acompanha, levando a bebê junto. Ela me incentiva muito".

Segundo o competidor, o grande problema para atletas como ele é a falta de uma boa distribuição dos recursos públicos para atletas amadores. "Dentro do esporte, o Espírito Santo tem muito recurso, mas eu mesmo participo do atletismo há anos e nunca tive incentivo de órgãos públicos. Há projetos de algumas prefeituras, mas que não atendem às necessidades do atleta em si. Muitas vezes nos é cobrado um rendimento a nível internacional, mas desconsideram que temos que ser construídos para isso, já que tornar um atleta um profissional de ponta é difícil", lamenta.

As próximas disputas às quais Chicletinho estará são em Minas Gerais, em junho e no Rio, em Agosto.

