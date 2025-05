Em Vitória

Corrida marca o Dia D do Maio Amarelo em prol da conscientização no trânsito

Evento une corrida de rua e mobilização pela segurança no trânsito no Dia D do Maio Amarelo, com percursos pelo Centro Histórico de Vitória

Publicado em 6 de maio de 2025 às 16:50

Corrida de rua em Vitória Crédito: shutterstock

O Centro de Vitória será transformado em um grande palco de mobilização pela vida, no domingo (25). A data marca o Dia D da campanha nacional Maio Amarelo, e a Capital Capixaba vai receber a 1ª etapa do Circuito de Corridas de Rua Sigmates 2025, uma iniciativa que une esporte e educação no trânsito. >

Com percursos de 5 km e 10 km, a corrida não é apenas uma competição esportiva: é um chamado coletivo para refletir sobre a responsabilidade no trânsito e o respeito à vida. A iniciativa é promovida pelo Sindicato dos Guardas Civis Municipais e Agentes de Trânsito do Espírito Santo (Sigmates) e coloca no centro do debate o papel de cada cidadão na construção de um trânsito mais seguro.>

Para o presidente do Sigmates, Manoel Abreu, realizar a corrida justamente no Dia D do Maio Amarelo é simbólico e estratégico.>

O movimento Maio Amarelo tem uma importância no cenário internacional e nacional ao trabalhar a conscientização sobre a redução de acidentes de trânsito. Fazer um evento no Dia D nacional tem uma grande relevância, tendo em vista o trabalho rotineiro dos agentes de trânsito e guardas municipais na segurança viária, sempre buscando preservar vidas Manoel Abreu Presidente do Sigmates

A expectativa é de grande adesão popular. "Esperamos no mínimo 500 corredores, pessoas que desejam correr por um propósito tão nobre. Todos estão convidados a participar", afirma Manoel. >

Mais do que uma corrida, o evento quer deixar uma mensagem de responsabilidade coletiva. "Queremos criar uma cultura de paz no trânsito, pautada no tema da campanha nacional: 'mobilidade humana, responsabilidade humana'. Cada um de nós é responsável por sua própria vida e pela vida do próximo. Que possamos criar uma consciência coletiva de segurança no trânsito", reforça o presidente do sindicato>

As inscrições estão abertas no site (https://ticketsports.com.br). Os participantes receberão kit com camisa, número de peito e medalha. A segunda etapa do circuito, intitulada Nação Azul Marinho, está prevista para 5 de outubro, na orla de Camburi.>

