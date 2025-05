Surfe

Toledo brilha no fim e encontra Yago Dora nas quartas da Gold Coast

Filipe Toledo brilhou nos minutos finais e garantiu sua vaga nas quartas de final do Gold Coast Pro 2025, disputado em Burleigh Heads, Austrália

Publicado em 9 de maio de 2025 às 13:13

Filipe Toledo brilhou nos minutos finais e garantiu sua vaga nas quartas de final do Gold Coast Pro 2025, disputado em Burleigh Heads, Austrália. O bicampeão mundial lidera o forte desempenho brasileiro no evento: quatro surfistas do país estão entre os oito melhores Yago Dora, Miguel Pupo e Alejo Muniz também avançaram.>

Toledo brilha em Burleigh Heads Crédito: WSL

TOLEDO AIR SHOW

Toledo protagonizou uma das grandes viradas do campeonato até agora. Contra o norte-americano Jake Marshall, que vinha com boas notas e liderava até os minutos finais, Filipinho precisava de 6.01 para virar a bateria. Foi então que ele encontrou uma rampa perfeita, voou em um aéreo com rotação completa e pouso limpo, arrancando nota 8.00 dos juízes.>

"Foi empolgante para quem estava assistindo, mas não pra mim. Hoje estava difícil, fui abençoado por conseguir aquela rampinha. Aquela onda apareceu do nada", disse Filipe.>

Com o resultado, Toledo agora enfrenta Yago Dora em duelo 100% brasileiro nas quartas de final, o que já garante um representante do país na semifinal da etapa australiana da WSL.>

>

YAGO ASSUME A VICE-LIDERANÇA

Yago passou pelo mexicano Alan Cleland em uma bateria de poucas ondas boas e venceu nos instantes finais com duas viradas consecutivas. Com isso, ele assumiu a vice-liderança do ranking em tempo real e pode até sair da Gold Coast como líder do Mundial dependendo de seu resultado final, já que Italo Ferreira acabou eliminado de maneira precoce.>

Depois de um começo lento, Cleland virou com uma nota 6.00 e ampliou a vantagem, deixando Yago precisando de 7.50. O brasileiro reagiu com uma nota 7.00 e, nos dois minutos finais, encontrou duas ondas seguidas no inside para virar o confronto —3.73 pontos na última, suficientes para garantir a vitória.>

ALEJO VOLTA ÀS QUARTAS

Em grande forma, Alejo Muniz venceu o havaiano Barron Mamiya e avançou às quartas na Gold Coast, assim como em 2011, quando estreava na elite. Em uma bateria equilibrada, Muniz conseguiu a virada definitiva com uma nota 5.57 após ótima leitura da série e finalização potente na junção.>

Com a boa campanha, Alejo já subiu oito posições no ranking e, no momento, aparece acima da linha de corte do meio da temporada.>

MIGUEL PUPO BATE DEIVID SILVA

Miguel Pupo venceu Deivid Silva em confronto equilibrado e agora encara Julian Wilson nas quartas. Pupo virou a bateria com uma nota 6.83 e consolidou a vitória com um 5.50, superando os 6.00 de Deivid. Com o resultado, Pupo e Toledo já garantiram vaga antecipada na elite de 2026.>

DESPEDIDA BRASILEIRA

João Chianca fez uma das melhores notas do dia 8.00, mas acabou eliminado por Jordy Smith, que virou o confronto com um tubo nota 9.17.>

Já Ian Gouveia também teve boa atuação, chegou a virar a bateria contra Kanoa Igarashi com 6.67, mas levou o troco nos minutos finais e terminou em 17º lugar.>

PRÓXIMA CHAMADA

A próxima chamada do Gold Coast Pro está marcada para esta sexta-feira (9), às 17h45 (horário de Brasília). A previsão indica ondas acima de 1,5 metro em Burleigh Heads, o que promete mais um dia de alto nível no pico australiano.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta