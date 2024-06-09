Endrick brilha no fim e Brasil vence amistoso contra o México

Endrick entrou no segundo tempo e decidiu a partida contra o México Crédito: TV Globo/Reprodução

O Brasil venceu o México por 3 a 2 na noite deste sábado (8), no estádio Kyle Field, em College Station (EUA). Os gols da seleção foram marcados por Andreas Pereira, Martinelli e Endrick. O México diminuiu com gol de Quinoñes e Martínez.

O Brasil saiu na frente logo no começo do jogo e ampliou o marcador no início da segunda etapa. O México foi buscar o resultado e empatou nos acréscimos, mas Endrick brilhou para dar a vitória ao Brasil.

O técnico Dorival Jr mandou a campo uma escalação totalmente reserva. Quatro estrearam como titulares: Éderson, Andreas Pereira, Savinho e Evanilson.

O próximo compromisso da seleção será nesta quarta-feira, às 20h, contra os Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando. Será o último amistoso antes da estreia na Copa América.

Reservas mostram serviço; Endrick brilha

Com somente o goleiro Alisson de titular, a seleção não deu chance para o México. Logo no primeiro lance, Andreas Pereira já escapou pela direita e a equipe só não abriu o placar porque Martinelli não alcançou o cruzamento. O meia do Fulham, na sequência aproveitou passe de Savinho, se livrou de dois marcadores e chutou forte para fazer 1 a 0 Brasil.

Dorival montou o time com Savinho pela direita, Martinelli pela esquerda e Andreas Pereira como camisa 10 e orientação de se aproximar do centroavante Evanilson. Em dados momentos, Andreas e Martinelli invertiam o posicionamento, e foi assim que saiu o segundo gol da seleção com Martinelli pelo centro.

O segundo gol, inclusive, mostrou também outro mecanismo da seleção de Dorival: a saída de três com Yan Couto por dentro. Éder Militão, como zagueiro pela direita com Arana na outra ponta da saída de três, lançou Yan Couto que teve espaço por dentro porque Savinho fazia a lateral do campo.