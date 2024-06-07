Thiago Silva volta ao Fluminense e é aclamado pela torcida tricolor

Thiago Silva está de volta ao Fluminense e foi acolhido pelos torcedores Crédito: Reprodução/Fluminense

O zagueiro Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro nos braços da torcida do Fluminense na manhã desta sexta-feira (7). O encontro com os torcedores, na saída do Salão Nobre do aeroporto Galeão, ocorreu por volta das 6h. "Muito feliz com a recepção, com o carinho. O carinho da minha parte é igual, se não for maior. Jogar pelo clube do coração não tem preço", afirma o jogador. Thiago Silva levou os cerca de 300 tricolores à loucura quando surgiu no corredor com uma camisa do sócio-torcedor e um boné do Fluminense. Ele estava na companhia da esposa, Isabelle, e dos filhos Isago (14) e Iago (12).

O zagueiro de 39 anos acenou para os fãs, enquanto Isabelle cantou as músicas junto com a torcida, que estava munida de bandeiras, instrumentos, fogos e sinalizadores. Os tricolores cantaram que Thiago Silva "é o melhor zagueiro do Brasil" e também resgataram o antigo cântico: "Thiago Silva é rei, jamais esquecerei, o mito que a torcida consagrou". O jogador se aproximou dos fãs, distribuiu autógrafos e posou para fotos pacientemente por mais de 30 minutos. Ele também estendeu a faixa de uma organizada.