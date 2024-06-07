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A volta do "Monstro"

Thiago Silva volta ao Fluminense e é aclamado pela torcida tricolor

"Muito feliz com a recepção, com o carinho. O carinho da minha parte é igual, se não for maior. Jogar pelo clube do coração não tem preço", afirmou ele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2024 às 09:50

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 09:50

Thiago Silva está de volta ao Fluminense e foi acolhido pelos torcedores
Thiago Silva está de volta ao Fluminense e foi acolhido pelos torcedores Crédito: Reprodução/Fluminense
O zagueiro Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro nos braços da torcida do Fluminense na manhã desta sexta-feira (7). O encontro com os torcedores, na saída do Salão Nobre do aeroporto Galeão, ocorreu por volta das 6h. "Muito feliz com a recepção, com o carinho. O carinho da minha parte é igual, se não for maior. Jogar pelo clube do coração não tem preço", afirma o jogador. Thiago Silva levou os cerca de 300 tricolores à loucura quando surgiu no corredor com uma camisa do sócio-torcedor e um boné do Fluminense. Ele estava na companhia da esposa, Isabelle, e dos filhos Isago (14) e Iago (12).
O zagueiro de 39 anos acenou para os fãs, enquanto Isabelle cantou as músicas junto com a torcida, que estava munida de bandeiras, instrumentos, fogos e sinalizadores. Os tricolores cantaram que Thiago Silva "é o melhor zagueiro do Brasil" e também resgataram o antigo cântico: "Thiago Silva é rei, jamais esquecerei, o mito que a torcida consagrou". O jogador se aproximou dos fãs, distribuiu autógrafos e posou para fotos pacientemente por mais de 30 minutos. Ele também estendeu a faixa de uma organizada.
Outro momento inusitado foi quando ele carregou a cachorra "Pretinha". Ela ficou famosa na torcida do Fluminense por assistir aos jogos do time na TV e comemorar os gols. A apresentação oficial de Thiago Silva acontecerá na noite desta sexta-feira (7). Um mega evento está sendo preparado, com direito a show do grupo de pagode Sorriso Maroto. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos.

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