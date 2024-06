Julgamento

Como será e o que pode acontecer em depoimento de Gabigol, do Flamengo

Nesta sexta-feira (7) o atacante rubro-negro se defende na Corte Arbitral do Esporte (CAS) da acusação de fraude ao exame antidoping em abril de 2023

Gabigol foi acusado de fraudar o exame antidoping. (Thiago Ribeiro/Agif)

Gabigol começa nesta sexta-feira (7) a se defender na Corte Arbitral do Esporte (CAS) da acusação de fraude ao exame antidoping em abril de 2023. O jogador foi à Suíça na última quarta (5) e se prepara para depor na tentativa de ser absolvido na punição de dois anos recebido pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD).

O Flamengo está otimista com o julgamento. O clube entende que a instituição suíça é capaz de fazer um julgamento menos "emocionado" do que a Justiça Desportiva brasileira.

O atacante não vai desfalcar o Flamengo. Ele vai perder apenas os treinamentos da equipe nos próximos dias. O elenco se reapresenta nesta quinta-feira (6) após folga de três dias. A expectativa é que o jogador esteja de volta ao Rio de Janeiro no sábado.

A decisão levará algumas semanas. Na sexta-feira serão colhidos apenas os depoimentos para a análise do caso. O chefe do departamento médico do Flamengo também irá à Suíça. Márcio Tannure viaja ao lado de Gabriel e de um advogado dele, Bichara Neto. Ele estava presente na coleta de urina em abril de 2023.

Gabigol pode ter a pena confirmada ou ser absolvido. O tempo de dois anos de suspensão não pode ser aumentado. O depoimento de Gabigol é visto como crucial. No primeiro julgamento ele participou de maneira virtual, mas nesse quis ir presencialmente até a Suíça, mesmo sem ser obrigatório. Uma das estratégias é provar que foi apenas um mau comportamento e não má fé. Ele fez testes de sangue que deram negativo para qualquer substância.

Além disso, a defesa viu uma contradição nos depoimentos dos agentes. Uma delas sobre os horários que o jogador e os oficiais da ABCD chegaram ao Ninho. Além disso, outro afirmou ter visto a urina saindo da uretra de Gabigol, o que descartaria uma frade.

Como será o julgamento?

O CAS vale como última instância no esporte. Gabigol segue atuando depois de conseguir um efeito suspensivo acatado por unanimidade, em decisão tomada por dois ingleses e um suíço. A defesa acredita que a concessão do efeito suspensivo dá bons indicativos. O caso será apreciado pelos mesmos três árbitros.

O atacante foi suspenso no dia 25 de março por dois anos pelo TJD-AD. Foram cinco votos a favor da punição e quatro votos contra. O atleta foi denunciado em dezembro de 2023 e o caso aconteceu em abril. A pena começou a valer retroativamente a partir de abril de 2023. A validade é até abril de 2025. Com o gancho, Gabriel não podia mais treinar pelo Flamengo ou usar as instalações do Ninho do Urubu.

Mercado depende de decisão

Gabigol está perto de poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O vínculo dele com o Flamengo é válido apenas até dezembro de 2024. O mercado, porém, aguarda a decisão. Sem saber se o jogador será absolvido ou se ficará mais alguns meses punido, a postura geral é de cautela.

O Fla afirma que vai analisar uma renovação somente após a decisão. As recentes polêmicas do jogador afastaram o desejo do rubro-negro de seguir contando com ele e uma proposta ainda não é certa. Alguns clubes estão interessados. Corinthians, Cruzeiro e Athletico-PR são alguns que já manifestaram a vontade de contar com o centroavante.

