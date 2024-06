Capixaba na Seleção

Savinho garante que está pronto para ajudar o Brasil na Copa América

O atacante, que é natural de São Mateus, brilhou com a camisa do Girona nesta temporada no Campeonato Espanhol

Savinho era só alegria em sua primeira coletiva na Seleção. (Rafael Ribeiro/CBF)

Savinho fez história nesta temporada no futebol espanhol. Defendendo o Girona, ele jogou 41 partidas, marcou 11 gols e deu 10 assistências. As excelentes atuações do capixaba de 20 anos ajudaram o time catalão a garantir vaga na bilionária Champions League na próxima temporada. O técnico do Girona, Michel, costuma rasgar elogios ao brasileiro. "O Savinho surpreendeu todo mundo, e é o maior talento que já treinei. Prevejo um futuro de alto nível para ele", disse o treinador, em entrevista ao jornal "Marca".

Com essas credenciais, ele foi convocado por Dorival Júnior para disputar a Copa América e já concedeu sua primeira entrevista coletiva na Seleção Principal. "Tenho que agradecer a Deus por viver esse momento. É minha primeira coletiva na Seleção. Às vezes no quarto, falando com o Yan (Couto, seu companheiro de clube) não acredito que estou vivendo esse momento. Sou grato a Deus, ao Girona pela oportunidade de jogar futebol e viver momentos como esse", afirmou o ex-jogador do Atlético-MG.

Savinho disse estar pronto para ajudar o Brasil na disputa da Copa América, que será aberta no dia 20. "Meu maior sonho foi chegar à Seleção. Agora, é ganhar a Copa América. Claro que todo mundo tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo, mas estou vivendo o presente e meu desejo é ser campeão do torneio aqui do continente", disse o jogador.

No sábado (8), o Brasil fará o primeiro amistoso da fase de preparação. O time comandado por Dorival Júnior enfrentará o México, em College Station, no Texas. No dia 12, a Seleção enfrenta os Estados Unidos, em Orlando. A estreia na Copa América vai ser contra a Costa Rica, dia 24, em Los Angeles.

