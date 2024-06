Dupla capixaba decide partida contra time de Iniesta nos Emirados Árabes

Álvaro Oliveira é natural de Nova Venécia e Weberty Silva é mineiro, mas foi formado na base do Nova Venécia FC

No início da tarde de sábado (01), o Al Bataeh, time dos capixabas Álvaro Oliveira e Weberty Silva, derrotou o Emirates Club, equipe de Andrés Iniesta, ex-Barcelona e renomado jogador da seleção espanhola. Álvaro contribuiu com um gol e uma assistência na partida, que terminou em 3 a 2 a favor do time dos brasileiros. Com esse gol, Álvaro alcançou sete gols na temporada atual, tornando-se o vice-artilheiro.