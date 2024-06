Vinicius Júnior é eleito melhor jogador da Liga dos Campeões

Atacante brasileiro marcou um gol na final da competição e está cotado a receber a Bola de Ouro

O atacante do Real Madrid (Espanha) Vinicius Júnior foi eleito o melhor jogador da temporada da Liga dos Campeões pelo painel de observadores técnicos da Uefa nesta segunda-feira (3). Vinícius jogou 10 partidas na competição pelo campeão Real, marcou seis gols, com cinco assistências. O brasileiro fez o segundo gol do Real na vitória de 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund (Alemanha) na final do último sábado (1º), conquistando seu segundo troféu da Liga dos Campeões com o clube.