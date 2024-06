Galático

Real Madrid encerra 'novela' e oficializa contratação do atacante Mbappé

Time merengue ainda comemora sua 15ª conquista da Liga dos Campeões, mas já anuncia astro francês para mostrar que virá mais forte na próxima temporada

2 min de leitura min de leitura

Mbappé fez o sinal de positivo para o Real Madrid e deixou o PSG. (Gonzalo Fuentes/Reuters/Folhapress)

O Real Madrid enfim encerrou a "novela". Nesta segunda-feira (3), ainda em clima de festa pelo título da Liga dos Campeões, o clube espanhol oficializou a contratação do atacante francês Kylian Mbappé, que vinha sendo alvo do time madrilenho nos últimos anos. As partes assinaram contrato de cinco anos.

"O Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé chegaram a um acordo pelo qual ele será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas", anunciou o clube espanhol, de forma discreta tanto em seu site quanto nas redes sociais, apenas dois dias após levantar o troféu da Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a negociação havia sido concretizada em fevereiro. Na ocasião, Mbappé ainda tinha vínculo com o Paris Saint-Germain, mas podia assinar pré-contrato com outros clubes. Ele chega ao Real sem custos de transferências por ser agente livre.

Segundo a imprensa europeia, o francês vai receber, em bônus, mais de 100 milhões de euros, cerca de R$ 569 milhões, pelo período em que durar o vínculo. O salário anual seria de 30 milhões de euros, aproximadamente R$ 171 milhões.

A data de apresentação do atacante no Real Madrid ainda não foi divulgada, mas deve ocorrer após a Eurocopa, que será disputada entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. O atleta já está com a seleção francesa em preparação para a disputa do torneio e não deve deixar a concentração.

Mbappé era um desejo antigo da direção do Real Madrid. Em 2022, o astro francês chegou a flertar com a ida para o time madrilenho, mas optou por renovar com o Paris Saint-Germain até a temporada europeia finalizada neste mês. Em maio, o atacante revelou que deixaria o time parisiense no meio deste ano.

"É difícil, e eu nunca pensei que seria tão difícil anunciar isso. Sair do meu país, França, da Ligue 1 (Campeonato Francês), um campeonato que eu sempre conheci, mas acho que precisava disso. Um novo desafio depois de sete anos", disse Mbappé no vídeo de despedida do PSG.

O atacante chegou ao time de Paris em 2017, disputou 307 jogos, marcou 256 gols e conquistou 14 títulos com o clube. Com a seleção francesa, Mbappé tem no currículo a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e a Liga das Nações de 2021.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta