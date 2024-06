Hora da verdade

Flamengo encara o Bolívar e Botafogo pega o Palmeiras. Veja jogos das oitavas da Libertadores

Estão definidas as rotas para a busca da glória eterna. Veja como vai ser o mata-mata da competição continental

Caminho do mata-mata da Libertadores já está definido. (Conmebol/Divulgação)

Estão definidos os caminhos que levam ao troféu mais cobiçado da América do Sul. No início da tarde desta segunda-feira (3), a Conmebol realizou o sorteio dos confrontos de mata-mata da Libertadores. O evento aconteceu na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. Confira como ficaram os duelos das oitavas de final e os possíveis adversários das equipes nas fases seguintes.

Oitavas de Final





Atlético-MG x San Lorenzo

São Paulo x Nacional-URU

Bolívar x Flamengo

Júnior Barranquilla x Colo-Colo

River Plate x Talleres

1º C x Peñarol

Palmeiras x Botafogo

Fluminense x 2ºC

Os potes estavam definidos da seguinte forma. Pote 1: Fluminense, São Paulo, primeiro do grupo C (sem definição), Junior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético-MG e River Plate. E Pote 2: Colo-Colo, Talleres, segundo do grupo C (sem definição), Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol e Nacional.

O Grupo C, que tem o Grêmio, ainda não tem suas colocações definidas. Os jogos do time brasileiro tiveram que ser adiados por conta do Sul do Brasil ter sido fortemente afetado pelas chuvas. Mesmo assim, o sorteio seguiu, e os times que se classificarem já sabem qual caminho vão seguir na competição.

As oitavas de final da Libertadores serão disputadas entre os dias 14 e 21 de agosto.

