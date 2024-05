Em aberto

Botafogo só depende de si para avançar na Libertadores? Veja possibilidades

Competição se encaminha para o fim da fase de grupos e com isso é hora de pegar a calculadora e fazer as contas para a classificação

Botafogo teve começo ruim na Libertadores, mas vive momento de recuperação. (Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo venceu mais uma partida na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (8), o Glorioso derrotou a LDU por 2 a 1, no Nilton Santos, e assumiu a segunda colocação do Grupo D da competição, com 6 pontos. Na outra partida do grupo nesta rodada, Universitário e Junior Barranquila ficaram no 1 a 1.

Grupo D - Libertadores Junior Barranquilla 6 pontos Botafogo 6 pontos Universitário 5 pontos LDU 4 pontos

Obs: apenas os dois primeiros se classificam

Com o resultado, o Botafogo agora passa a depender apenas de seus esforços para se classificar para o mata-mata da Libertadores. Mesmo, que não vença seus dois jogos restantes, o Alvinegro tem possibilidade de garantir a vaga. Confira abaixo todos os cenários possível para a classificação do Fogão.

Cenário 1: Botafogo vence as duas partidas restantes

O cenário ideal para o torcedor. Caso vença os duelos contra o Universitário e Júnior Barranquilla, o Botafogo chegaria a 12 pontos e terminaria a fase de grupos na liderança. O problema é que as duas partidas restantes são fora de casa, e no único jogo do longe do Nilton Santos, o Alvinegro foi derrotado: 1 a 0 para a LDU, lanterna do grupo.

Cenário 2: Botafogo vence o Universitário e empata com a LDU

Caso o Botafogo vença o Universitário, no Peru, o time brasileiro passa a depender apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final. Isso acontece porque com a vitória no próximo jogo, o time peruano estacionária nos 5 pontos, enquanto o Fogão chegará aos 9 pontos.

A LDU enfrenta o líder do grupo, Junior Barranquilla, dentro de casa e, caso vença, chegará no confronto com o Botafogo com 7 pontos. Por isso, com o empate, o clube brasileiro chegaria aos 10 pontos, tirando a possibilidade do Universitário, com 5 pontos, de chegar no Alvinegro, ao mesmo tempo que a LDU ficaria com 7 pontos.

Cenário 3: Botafogo empata com o Universitário e vence a LDU

Em caso de empate com o Universitário, o Botafogo chegaria na última rodada com 7 pontos, contra 6 do time peruano e possíveis 7 da LDU, caso vença o próximo jogo. Com isso, vencendo a LDU, chegaria aos 10 pontos e se classificaria, já que nem LDU, nem Universitário conseguiriam alcançar o Fogão.

Cenário 4: Botafogo empata os dois jogos

Em caso de empate nas duas partidas, a situação do Botafogo fica mais complicada. O Alvinegro chegaria aos 8 pontos e precisaria torcer para que a LDU seja derrotada pelo Junior Barranquilla na próxima rodada e que o time equatoriano empate com o Univerisitário na última rodada.

Com isso, o Fogão avançaria em segundo lugar, atrás de Junior, com 10 pontos, e na frente de Universitário, terceiro colocado com 7 pontos, e da LDU, lanterna com 5 pontos.

Cenário 5: Botafogo empata com Universitário e perde para o Júnior

Esse é o cenário mais difícil para o Botafogo. Caso empate com o Universitário, o Alvinegro iria para a última rodada com 7 pontos, e teria que torcer para uma vitória do Junior Barranquilla sobre a LDU, de preferência pela maior quantidade de gols possíveis. Com isso, o Universitário ficaria em terceiro com 6 pontos e a LDU ficaria na lanterna com 4 pontos.

Então, em caso de derrota do Fogão para o Júnior na última rodada, uma vitória da LDU sobre o Universitário seria o melhor resultado, pois os equatorianos igualariam o número de pontos do Botafogo, deixando assim a disputa da vaga para o Saldo de Gols, que precisaria ser favorável para o time brasileiro. Em caso de empate entre LDU e Universitário, dependendo de como for a derrota do clube carioca para o Junior, o desempate com os peruanos seria no número de vitórias, já que o saldo seria igualado.

