Tragédia no Sul

Helicóptero de Neymar ajuda no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul

Pelas redes sociais, o jogador lamentou o que acontece no Sul do Brasil. "Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais

1 min de leitura min de leitura

Neymar sofreu a lesão durante partida diante do Uruguai. (Vitor Silva / CBF)

Neymar, mesmo de longe, tem ajudado como pode o Rio Grande do Sul. Ele emprestou um helicóptero que já tem trabalhado para resgatar vítimas mais graves das enchentes na região. Na última quarta (8), a aeronave transportou para um hospital uma mulher que necessitava de ajuda médica. Não se sabe o atual estado de saúde dela.

Na terça (7), o atleta já havia mandado um jatinho particular repleto de mantimentos aos mais necessitados. Pelas redes sociais, o jogador lamentou o que acontece no Sul do Brasil. "Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independentemente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração", começou na postagem.

Equipe de Neymar foi liderada pelo pai do atleta e enviou um avião em donativos. (Instagram/@neymarjr)

"Não curto postar tudo o que faço ou ajudo, porque quem faz é pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem", emendou ele, que agradeceu aos pilotos e todas as pessoas envolvidas. Segundo dados da Defesa Civil divulgados na noite desta terça (7), 401 dos 497 municípios do estado --o equivalente a 80% das cidades gaúchas-- já foram afetados de alguma forma pelas chuvas. Ao todo, já são 100 mortes, 48 mil desabrigadas (que necessitam de abrigo do poder público) e 1,4 milhão de pessoas prejudicadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta