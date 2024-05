Fogo Alto

Botafogo supera LDU e define futuro na Libertadores fora de casa

Os dois próximos compromissos botafoguenses serão longe de seu torcedor. No dia 16 de maio visita o Universitario, no Peru, e fecha a fase de grupos no dia 28, na casa do Junior, na Colômbia

Junior Santos acertou belo chute para sacramentar a vitória do Botafogo sobre a LDU. (Vitor Silva/Botafogo)

Duas vitórias seguidas e o Botafogo está de volta à disputa por vaga às oitavas de final da Copa Libertadores. Com o apertado triunfo por 2 a 1 sobre a LDU, no Nilton Santos, em jogo com VAR de 10 minutos avaliando um gol equatoriano, o time subiu para o segundo lugar do Grupo D, com os mesmo seis pontos do líder Junior - perde no saldo por 2 a 0. Aliviado, mas ainda em situação delicada. Ocorre que os cariocas não jogam mais em casa na fase de grupos e a definição será longe de sua torcida.

Apesar de entrar na zona de classificação, o Botafogo ainda vê o grupo bastante embolado. O Universitario aparece em terceiro na chave, com cinco pontos, e a LDU caiu para lanterna, com quatro.

Depois de desencantar na fase de grupos na rodada passada, com 3 a 1 no Universitario, o Botafogo tinha de se vingar da derrota em Quito (1 a 0) para igualar os seis pontos do Junior, líder do Grupo D.

O Jogo

O Botafogo entrou em campo com uma bandeira do Rio Grande do Sul, lembrando das vítimas da enchente. Após o minuto de silêncio em homenagem ao ex-técnico César Luis Menotti, morto nos últimos dias, o apito inicial veio com a equipe brasileira saindo com tudo para o ataque. Com 20 segundos já chegou na área dos equatorianos. E tinha tudo para abrir o marcador com apenas dois minutos. Cara a cara, Júnior Santos bateu no peito do goleiro Domínguez.

Assustado, o time equatoriano começou a fazer cera com somente nove minutos. Tentando matar tempo, a LDU pouco atacava. E quando chegou, fez o gol. Luiz Henrique tentou um chapéu na defesa e perdeu a bola. Pediu falta no lance. O cruzamento de Estupiñan foi na cabeça de Arce, que mandou no travessão. Na volta, após bate e rebate, Estrada tocou às redes de calcanhar.

O VAR, após 10 longos minutos de análise do lance, anulou o lance por impedimento de Estrada. Mas a resenha entre os árbitros foi longa. O camisa 11 estava impedido no momento da cabeçada de Arce.

A torcida do Botafogo vibrou com a definição da arbitragem e viu Hugo pouco depois do reinício, colocar o time na frente do placar. Luiz Henrique fez bela jogada pela direita e cruzou para o outro lado. O lateral dominou e mandou às redes.

Estrada fez novo gol na etapa inicial, já nos acréscimos, de cabeça. O auxiliar deu impedimento e o VAR novamente foi acionado. Desta vez o resultado acabou favorável aos equatorianos, que aproveitaram o recuo dos cariocas para ir ao vestiário com a igualdade no marcador.

A falta de criação custou a vaga de Jeffinho no intervalo. Romero entrou para tentar melhorar a criatividade botafoguense. A LDU começou, como em todo o jogo, apostando na jogada aérea com seus grandalhões da frente.

A necessidade do triunfo deixou o embate nervoso para o Botafogo Os erros de passes cresceram e o time começou a exagerar nas faltas. Ainda mostrava incômodo com a catimba rival. A torcida já chiava a cada jogada sem conclusão.

Quando o desespero já batia à porta, bela assistência de Romero para Júnior Santos recolocar os cariocas em vantagem. O artilheiro do time na Libertadores, agora com nove gols, contando as fases prévias, vibrou muito ao lado da torcida.

O Botafogo ainda teve período de blitze em cima da LDU, mas sem conseguir ampliar. No fim, já ciente que a vitória era mais importante, a equipe se fechou com a entrada de Tchê Tchê, não foi mais ameaçada e celebrou demais o resultado.

