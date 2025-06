Reforço

Flamengo anuncia a contratação do volante Jorginho

Meio-campista ítalo-brasileiro assinou contrato com o Rubro-Negro até 2028

O meio-campista Jorginho é nova contratação do Flamengo. O atleta de 33 anos assinou contrato com o Rubro-Negro até julho de 2028 e já reforçará o elenco na Copa do Mundo de Clube da FIFA. Antes de chegar ao Flamengo, o jogador estava no Arsenal, da Inglaterra, e chega como principal reforço do ano do clube. >