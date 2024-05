Há Esperança

Flamengo só depende de si para avançar na Libertadores? Veja possibilidades

Após o fim da quarta rodada para o Grupo E da Libertadores, Rubro-Negro pega a calculadora e faz as contas para a classificação

3 min de leitura min de leitura

Pedro incrédulo com a derrota do Flamengo para o Palestino pela Libertadores. (PhotoSport/Agif)

Na última terça-feira (7), o Flamengo foi derrotado pelo Palestino por 1 a 0, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e viu sua situação se complicar na competição continental. É o terceiro colocado da chave com quatro pontos, enquanto os chilenos, agora na segunda colocação, somam seis pontos conquistados. Millonarios e Bolívar empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (8) e fecharam a rodada do Grupo E. Os bolivianos permanecem na liderança com 10 pontos. Já os colombianos amargam a lanterna com 2 pontos.

Grupo E - Libertadores



Bolívar 10 pontos Palestino 6 pontos Flamengo 4 pontos Millonarios 2 pontos









Com esses resultados, o time comandado por Tite já não depende única e exclusivamente das suas forças para chegar ao mata-mata da competição. Mesmo que vença os dois jogos, vai depender de tropeços dos rivais ou de pelo menos uma combinação de saldo de gols superior aos seus concorrentes na disputa. Confira abaixo as possibilidades de classificação do Flamengo.

Cenário 1: Flamengo vence seus dois próximos jogos

No melhor dos mundos, o Flamengo vence Bolívar e Millonarios e chega a 10 pontos. Sendo assim, o Rubro-Negro precisa que o Palestino não vença seus dois últimos jogos. O time chileno tem que perder um dos jogos restantes ou empatar as duas partidas. Caso o Palestino some 4 pontos, igualaria o Rubro-Negro na pontuação, e a decisão iria para os critérios de desempate. O mesmo acontece com o Bolívar, caso perca seus dois próximos jogos. Como já tem 10 pontos, o desempate com o Fla iria para o saldo de gols, que hoje está 6 a 0 para os bolivianos.

Cenário 2: Flamengo vence um jogo e empata um

Chegando a oito pontos conquistados, o Flamengo também tem chances de se classificar. Mas para isso precisa que o Palestino some no máximo um ponto nos próximos seis possíveis. Por exemplo: Flamengo empata com o Bolívar e vence o Millonarios. O Palestino tem que perder seus dois jogos ou empatar um e ser derrotado no outro.

Cenário 3: Flamengo vence um jogo e perde o outro

Também há chance de classificação se o Flamengo vencer um jogo e perder outro. Desde que perca para o Bolívar, o Millonarios vença ou empate com o Palestino na quinta rodada. E na última rodada, o Flamengo supere o Millonarios e o Bolívar derrote o Palestino. Nestas situações, o Rubro-Negro alcançaria uma pontuação maior que o Palestino, ou se classificaria nos critérios de desempate.

Cenário 4: Flamengo empata os dois jogos

Por incrível que pareça, o Flamengo pode alcançar a classificação até mesmo se empatar as duas partidas. Esse é o cenário mais difícil de acontecer, mas é possível caso os resultados sejam os seguintes: Flamengo empata com o Bolívar e Millonarios vença o Palestino na quinta rodada. Na última rodada, o Flamengo empatando com o Millonarios e o Bolívar superando o Palestino. Rubro-Negro, chilenos e colombianos ficariam todos com seis pontos, mas o Flamengo teria melhor saldo de gols, que é o primeiro critério de desempates na Libertadores.

Qualquer combinação que não esteja descrita nos quatro cenários leva o Flamengo à eliminação da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta