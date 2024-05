Tá feio

Flamengo perde para o Palestino e se complica na Libertadores

Rubro-Negro não poderá tropeçar nos próximos dois jogos para se manter na brigar por uma vaga na próxima fase da competição continental

2 min de leitura min de leitura

Rubro-Negro perde para o Palestino e começa ver classificação ficar difícil. (Conmebol/Divulgação)

O Flamengo perdeu para o Palestino (CHI) por 1 a 0 nesta terça-feira (7), pode terminar a rodada na lanterna do Grupo E da Libertadores e vê a pressão aumentar ainda mais em meio ao momento de instabilidade na temporada. O triunfo foi construído com um golaço de Conejo, no segundo tempo.

Com o resultado, os chilenos foram a seis pontos e alcançaram a segunda colocação. O clube rubro-negro, por outro lado, permanece com quatro, agora na terceira posição. O líder Bolívar (BOL), que tem nove, e o Millonarios (COL), que tem um, se enfrentam nesta quinta (8), na casa dos colombianos. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã, no dia 15. O Palestino visita o Millonarios.

O Jogo

O Flamengo começou o jogo sem conexão entre os setores. O time não conseguia construir as jogadas para a saída de bola e passou a explorar alguns passes mais longos.

O Palestino, por outro lado, aproveitava os espaços deixados pelos cariocas e teve boa presença no ataque. Rossi teve de fazer boa defesa para impedir que a equipe da casa abrisse o placar.

Quando Cebolinha passou a cair mais pela esquerda, e Bruno Henrique, pela direita, o Flamengo começou a responder melhor. A equipe de Tite pôde assustar mais, mas pecava no momento de finalizar a jogada, seja na escolha do passe ou no capricho do chute. Os donos da casa sentiram um pouco e ficaram mais recuados, buscando as saídas em velocidade.

O time rubro-negro voltou do intervalo com outro ímpeto. Os comandados de Tite conseguiram apresentar certa melhora nos avanços ofensivos, mas o novo cenário não durou muito. O Palestino abriu o placar em chute de rara beleza de Cornejo e deu outro ambiente ao duelo.

O time da Gávea buscou a reação. Tite colocou Luiz Araújo e Gabigol em campo, e mudou um pouco a formação. O Flamengo teve mais a bola, pressionou e criou oportunidades. Luiz Araújo chegou a mandar na trave, mas o Palestino se segurou como pôde.

No fim, um Flamengo que foi para o "tudo ou nada" contra um Palestino que segurou a bola e diminuiu o ritmo do jogo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta