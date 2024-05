Vitória

Capixabas do Inter classificam o Brasil para o Mundial Sub-20 Feminino

Mari e Marzia conquistam ajudaram a Seleção Brasileira a conquistar o título do Sul-Americano, que garantiu a vaga para a Copa do Mundo

Capixabas Mariana e Marzia, do Internacional, foram campeãs do Sul-Americano Sub-20. (CBF)

Por Tiago Taam, do ge.globo/es

A Seleção Brasileira levantou a taça de campeã do Sul-Americano Feminino Sub-20, após vencer a seleção peruana, por 2 a 0. A conquista, que já havia sido selada na sexta, contra a Venezuela, classificou automaticamente as Canarinhas para a Copa do Mundo da categoria, que pode contar com duas capixabas, presentes nas convocações de Rosana Augusto.

Mariana e Marzia são, respectivamente, goleira e meia-campista que representam o futebol capixaba e o Internacional. Ambas têm feito parte constante das convocações da categoria Sub-20. Na última chamada, mais uma vez voltaram com um troféu: o décimo da história do Brasil no Sul-Americano Feminino.

Mais experiente e figura presente na titularidade do jogo do título, Marzia expressa a felicidade de mais uma trilha vitoriosa sendo conquistada. No entanto, a meia-campista não ‘abaixa a guarda’, porque sabe que em agosto já tem de estar preparada.

"Sensação inexplicável, de dever cumprido, muito feliz por ter realizado mais um sonho e ter vivenciado tudo isso. Mas com a consciência também de que o Mundial está logo ali e temos um grande desafio. Cada convocação que passa, eu aprendo mais coisas. Dessa vez foi um período de competição, então os aprendizados são maiores. Temos um período curto de um jogo para o outro, então temos que saber virar a chave rápido. Com tudo isso, saio dessa convocação mais forte mentalmente e pronta para os próximos desafios", disse Marzia ao ge.globo.

Marzia, capixaba do Internacional e da Seleção Sub-20. (CBF)

Mais nova, e também com um futuro muito promissor pela frente, Mariana aguarda a sua chance. Com 18 anos, a goleira do Internacional vai adquirindo mais experiências, colecionando convocações e títulos. A ex-velocista é a grande promessa para o gol brasileiro, já tendo disputado a Copa do Mundo Sub-17.

"Significa muito pra mim, são experiências incríveis, sensações fora da curva. Esse ciclo com a Seleção Sub-20 vem sendo muito especial e importante, porque depois daqui temos a principal, então toda dedicação aqui vai contar muito pra sair tudo perfeito para poder chegar bem lá em cima. Temos o sonho de conquistar nossa primeira estrela de campeãs mundiais e vamos ter mais uma oportunidade esse ano", declarou Mari ao ge.globo.

Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Campeã do Sul-Americano, A Seleção Brasileira espera o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Sub-20, que será realizado em Bogotá, sem data marcada, até o momento. O Mundial tem previsão para começar no dia 31 de agosto e ter o encerramento, com a grande decisão, no dia 22 de setembro. As canarinhas buscam o seu primeiro título.

