Aniversário

Maracanã 75 anos! Relembre vitória do Serra e jogos de outros capixabas

Serra e Rio Branco são os clubes ainda ativos que passaram pelo templo do futebol. Santo Antonio, Cachoeiro e Seleção A Gazetinha também jogaram por lá. Clube serrano foi o único a vencer

Publicado em 16 de junho de 2025 às 12:34

Hoje é dia de festa para um gigante! O Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã — ou, para os íntimos, simplesmente Maraca — completa 75 anos de história. Inaugurado em 16 de junho de 1950, ele já foi o maior estádio do mundo e palco de momentos inesquecíveis do esporte e da cultura. >

Por lá já passaram duas finais de Copa do Mundo (1950 e 2014), o Pan-Americano de 2007, a Olimpíada de 2016, edições do Rock in Rio e até um dos primeiros shows internacionais no Brasil: Frank Sinatra, em 1980. Porém, o Maracanã é feito, sobretudo, de histórias. E nessas sete décadas e meia, os times do Espírito Santo deixaram suas pegadas no gramado mais emblemático do Brasil. Relembre momentos marcantes. >

Fluminense x Serra

Serra venceu o Flu e foi o único capixaba a triunfar no Maracanã Crédito: Cedoc A Gazeta

O único time capixaba a vencer no Maracanã até hoje foi o Serra Futebol Clube. Isso aconteceu em dezembro de 1999, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Serrano superou o Tricolor Carioca por 2 a 1, com gols de Joelson e Agnaldo. O Fluminense vivia o pior momento de sua história, o Serra, que não tinha nada com isso, foi lá e garantiu a vitória.>

"Teve a falta e o Silvério (zagueiro) falou comigo 'só acerta o gol', porque eu sempre chutei forte. A grama estava molhada, a bola desviou na perna do Roger e passou por baixo do goleiro. Hoje fico até pensando que deveria ter extravasado mais na comemoração, pela felicidade de fazer um gol no Maracanã contra o Fluminense", afirmou Agnaldo em 2015, em entrevista para A Gazeta.

>

>

America-RJ x Rio Branco

Rio Branco em sua primeira vez no Maracanã. Jogo contra o America-RJ terminou em patado Crédito: Cedoc/A Gazeta

Em agosto de 1998, o Rio Branco fez sua estreia no Maracanã, aos 85 anos de existência, pela Série C do Brasileirão. O Capa-Preta foi derrotado por 2 a 1 pelo time carioca. Amarildo marcou para o Brancão, mas Veloso e Ewerton garantiram a vitória do América.>

Fluminense x Cachoeiro

Em 2001, pela Copa do Brasil, o tradicional Cachoeiro Futebol Clube encarou o Fluminense no Maraca e perdeu por 2 a 1. Agnaldo marcou os dois do Flu. O autor do gol do Cachoeiro foi André Biquinho, no fim do primeiro tempo. O Flu já havia voltado à Série A, após a famosa Copa João Havelange. O Cachoeiro, campeão capixaba de 1948, está inativo desde 2014, mas segue vivo na memória dos torcedores.>

Capixabas comemorando o gol do Cachoeiro no Maracanã, em 1999 Crédito: Reprodução/Acervo/Sportv

Seleção A Gazetinha x Vasco

Em 1990, a garotada da Seleção A Gazetinha, campeonato então realizado pela Rede Gazeta, enfrentou o Vasco pela Copa A Gazetinha de Juniores — e venceu por 2 a 1. Um resultado para encher de orgulho qualquer capixaba raiz.>

O Maracanã não é feito só de concreto, arquibancadas e refletores — é tecido por lembranças, respirações contidas, vitórias improváveis e derrotas que ainda ecoam. A cada passo no túnel de acesso, a história caminha junto. E se é verdade que os grandes palcos revelam os grandes momentos, também é verdade que eles guardam os pequenos — como aqueles em que clubes e talentos capixabas ousaram desafiar a lógica no maior estádio do país. Aos 75 anos, o Maraca segue como um altar onde a paixão pelo futebol se encontra com a memória coletiva. E como todo templo, ele continua ouvindo histórias — algumas contadas aos gritos, outras sussurradas, mas todas eternas.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta