Capixabão Feminino 2024 está previsto para começar no dia 1° de junho

Futebol das capixabas

Capixabão Feminino 2024 está previsto para começar no dia 1º de junho

As equipes têm até esta quarta-feira (8) para confirmar presença na competição. Na sexta-feira (10) será realizado o arbitral que definirá o formato da disputa

1 min de leitura min de leitura

O Vila Nova é a equipe feminina mais vencedora do Estado. (Henrique Montovanelli/FES)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

Inicialmente previsto para o início de maio, o Campeonato Capixaba Feminino 2024 sofreu um ajuste no calendário e agora tem início agendado para o dia 1º de junho. De acordo com a Federação de Futebol dos Espírito Santo (FES), a data para o pontapé inicial da competição no dia 4 de maio era apenas um referencial, e não definitiva.

A Federação iniciou as conversas com os clubes sobre a competição na última quinta-feira (2). As equipes têm até esta quarta-feira (8) para confirmar, através de ofício, a sua presença no Capixabão Feminino. Na próxima sexta-feira (10) será realizado um segundo arbitral, que definirá o formato de disputa e também a confirmação da data de início do torneio.

Organizado pela FES, o Estadual Feminino é a principal competição de futebol feminino no Estado e leva a equipe campeã à Série A3 do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A FES vai arcar com despesas de taxas de arbitragem e distribuição de bolas, diminuindo assim os custos para os times participantes.

O Vila Nova FC é o maior campeão capixaba de futebol feminino, com nove títulos no total – oito consecutivos -, e enfrentou o Prosperidade nas finais das últimas quatro edições.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta