Flamengo, Chelsea e Boca Juniors jogam nesta segunda na Copa do Mundo de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa continua nesta segunda-feira (16) com jogos dos grupos C e D. No primeiro, o Boca Juniors encara o Benfica às 19h, depois do passeio do Bayern de Munique contra o Auckland City, neste domingo (15). Já no outro agrupamento, o Chelsea abre o dia contra o Los Angeles FC, às 16h, e o Flamengo vai a campo ante o tunisiano Esperánce, às 22h. >