Botafogo vence o Seattle Sounders pela Copa do Mundo de Clubes

Alvinegro foi cirúrgico no primeiro tempo ao aproveitar as bolas aéreas para conseguir chegar à vitória sobre os norte-americanos

Publicado em 16 de junho de 2025 às 01:14

Igor Jesus marcou o gol que garantiu a vitória do Botafogo em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu o americano Seattle Sounders por 2 a 1 na primeira partida do time na Copa Mundial de Clubes da Fifa, na noite deste domingo (15). >

A chave do Botafogo é das mais difíceis do campeonato, com Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. O time francês bateu o espanhol por 4 a 0 na tarde de domingo. A fase de grupos já enche os bolsos dos times. Só a participação nessa etapa rende cerca de US$ 15 milhões, por volta de R$ 83 milhões. O vencedor arremata US$ 125 milhões, mais de meio bilhão de reais.>

O Jogo

O jogo começou acelerado e o Seattle teve duas boas chances. Não demorou até que o Botafogo assumisse o controle da partida. O primeiro gol, de Jair Cunha aos 29 minutos, foi fruto de uma falha do Seattle. O segundo, de Igor Jesus aos 43 minutos, veio de uma jogada mais organizada e intencional do time carioca, com passes corretos e boa finalização. No intervalo, Jair disse, em entrevista, que faltou ao time esse controle da partida.>

O jogo foi retomado com duas boas chances de gol para o Botafogo antes dos dez minutos iniciais -faltou acertar a finalização. O Sounders teve chances perigosas -por volta dos nove minutos, Vitinho fez uma falta em cima de Ryan Kent perto da área. Na tentativa de se aproximar do gol, o time americano acabou desarmado.>

>

O estilo de jogo da equipe americana é diferente do da brasileira. Foi notável a quantidade de faltas sofridas pelo time de Seattle em comparação às feitas. O time carioca foi mais agressivo.>

A mudança, para o time americano, veio aos 30 minutos, quando Cristian Roldan marcou um gol. Na sequência, o Sounders ganhou gás renovado e tentou jogadas mais perigosas em direção ao gol. Nos três minutos depois do gol, foram dois chutes perigosos da equipe americana.>

Nos acréscimos, o Sounders chegou perto de empatar, mas o goleiro do Botafogo, John, conseguiu defender. O descontrole sentido por Jair persistiu -e piorou.>

No fim, o time carioca levou a melhor. Foram os primeiros gols de um time brasileiro no campeonato. O Palmeiras empatou com o Porto por 0 a 0 na partida disputada às 19h.>

Mesmo com a derrota para o Botafogo, é um dos jogos mais importante da história do Sounders até agora. A equipe foi fundada em 2007 e entrou na MLS, a liga americana, em 2009. Na MLS, os times não têm acesso e rebaixamento, como no Brasil. A entrada na liga veio do interesse da própria organização em expandir o esporte na região.>

