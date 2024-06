Dourado

Vini Jr. termina temporada em alta e lidera corrida pela Bola de Ouro

Além de prestar assistências, atacante brasileiro marcou 26 gols e foi um dos destaques da conquista do Real Madrid na Champeons League. Bellingham também está cotado

2 min de leitura min de leitura

Vini Jr fez o gol da vitória do Real Madrid . (Real Madrid/X)

O atacante do Real Madrid Vinícius Jr. colocou-se em forte disputa para ganhar a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo e aumentar sua crescente coleção de troféus depois de marcar em outra final da Liga dos Campeões, no sábado (1º). O brasileiro marcou o segundo gol do Real contra o Borussia Dortmund no final do jogo em Wembley, garantindo uma vitória por 2 a 0 e o 15º título europeu para o time espanhol, ampliando o recorde - além de coroar outra temporada brilhante para o jogador de 23 anos.

Depois de coroar sua temporada de destaque com a vitória do Real na 14ª Copa da Europa sobre o Liverpool, em Paris, há dois anos, Vinícius Jr. termina esta campanha com seis gols na Liga dos Campeões e 15 na LaLiga, que o Real também venceu. Seu total de 24 gols em todas as competições, significa que esta é a temporada mais prolífica do brasileiro desde que foi contratado do Flamengo em 2018. Nesse período, ele conquistou três títulos da LaLiga, duas Ligas dos Campeões, uma Copa da Espanha e dois títulos do Mundial de Clubes.

Vinícius [pela] Bola de Ouro? Não há dúvida Carlo Ancelotti • Técnico do Real Madrid

Outro favorito ao prêmio é o meio-campista do Real Jude Bellingham, que teve uma temporada notável em Madri desde sua transferência de 103 milhões de euros do Dortmund no ano passado. O inglês de 20 anos superou as expectativas ao ajudar seu time a conquistar o 36º título da liga espanhola, ampliando o recorde, marcando 19 gols e terminando como o terceiro maior artilheiro da LaLiga, empatado com o atacante do Barcelona, ​​​​Robert Lewandowski.

Ele também foi o fornecedor em Wembley para que Vinícius se tornasse o primeiro brasileiro a marcar em duas finais da Liga dos Campeões. Mais tarde, Bellingham interrompeu a entrevista pós-jogo de seu companheiro de equipe para a TV brasileira gritando em português "assistência bonitinha" antes de ambos se abraçarem enquanto riam. Ambos os jogadores serão grandes favoritos ao prêmio e Bellingham pode melhorar sua posição no Campeonato Europeu na Alemanha com a Inglaterra. Vinícius, por sua vez, jogará pelo Brasil na Copa América.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta