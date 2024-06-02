'Acabei custando pouco', brinca Vinicius Júnior após 2° título na Champions

SÃO PAULO - Vinicius Júnior tornou-se o primeiro jogador brasileiro a balançar as redes em duas finais diferentes de Champions League. O atacante de 23 anos fechou a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund e decretou o 15º título continental do clube merengue, neste sábado (1).

Antes, o camisa 7 já havia anotado o gol da conquista sobre o Liverpool, na temporada 2021/22, quando o time espanhol venceu o inglês por 1 a 0.

Após a partida, o jogador formado no Flamengo declarou amor pelo Real Madrid e brincou sobre o valor gasto na sua contratação, em 2017, quando tinha ainda 16 anos (cerca de 45 milhões de euros, ou R$ 164 milhões na cotação da época).

"Fizeram de tudo para me trazer, e sou muito grato a todos que acreditaram em mim. Me contrataram muito jovem e pagaram caro. Espero que agora possam dizer que acabei custando pouco", disse, com bom humor, em entrevista transmitida pelo canal TNT Sports.

Vinícius Junior tem se destacado no futebol mundial Crédito: Twitter @realmadrid/Reprodução

Vini deixou o campo ovacionado. Os torcedores do Real encheram os pulmões para cantar "Balón de Oro", em referência ao prêmio de melhor jogador do mundo, ao qual o brasileiro se coloca como um dos favoritos.

"Estou muito feliz, é um sonho o que estou vivendo. Vencer duas vezes a Champions é incrível. Pode acontecer de tudo, mas a equipe e a torcida sempre acreditam que podemos chegar até aqui, ganhar e levar a taça para Madri", declarou.

Vinicius é o quinto jogador do Real Madrid a marcar gols em mais de uma final de Champions. Também já haviam atingido esse feito o português Cristiano Ronaldo, o galês Gareth Bale e os espanhois Raúl González e Sergio Ramos.

Antes dele, o único a fazer gol em duas decisões diferentes do torneio com menos de 24 anos era Lionel Messi. O argentino balançou as redes em 2009 e 2011, ambas contra o Manchester United, com a camisa do Barcelona.