Grêmio encaminha contratação de Rodrigo Caio e aguarda exames médicos

O zagueiro, que nos últimos anos brilhou com a camisa do Flamengo, estava sem clube desde que encerrou com o time carioca na virada de ano

Rodrigo Caio está próximo de ser anunciado pelo Grêmio. (Alexandre Vidal / Flamengo)

O Grêmio encaminhou a contratação do zagueiro Rodrigo Caio, de 30 anos. O anúncio do jogador depende da realização de exames médicos, que devem ocorrer ainda nesta sexta-feira (29).

Como informou o UOL, a conversa entre Rodrigo Caio e Renato Gaúcho fez a negociação avançar na última semana. As partes encaminharam acordo e a oficialização depende apenas da condição clínica do ex-Flamengo.

A preocupação do Grêmio se dá pelas ausências forçadas por lesões que marcaram a reta final da passagem dele pelo Rubro-Negro. Caio não atua desde o ano passado.

As conversas levaram em conta o período de inatividade, mas o jogador tem total apoio de Portaluppi. O treinador gremista enxerga nele uma peça valiosa para o sistema defensivo e também um líder de vestiário.

Caio disputou 13 jogos pelo Fla na temporada passada. Ele já está no Rio Grande do Sul e se tudo ocorrer como esperado na bateria de exames, será confirmado como reforço gremista.

Este é o segundo zagueiro contratado pelo Tricolor recentemente. Antes, Jemerson, que deixou o Atlético-MG, foi oficializado.

