Fla e Flu tentam invalidar proposta do Vasco, mesmo ficando com o Maracanã

A dupla ainda alega que o concorrente cometeu "omissões significativas na proposta financeira" e por isso deve ser desqualificado.

Vencedor da licitação do Maracanã, o Consórcio formado por Flamengo e Fluminense não está completamente satisfeito e tenta desclassificar o concorrente, o Maracanã Para Todos, de Vasco e WTorre.

A dupla Fla-Flu entrou com recurso junto à comissão do Governo do Rio responsável pela concorrência, pedindo a invalidação da proposta financeira pela por Vasco/WTorre.