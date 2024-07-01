Grêmio vence na volta ao RS e afunda ainda mais o Fluminense na lanterna

O Grêmio voltou a vencer. Neste domingo (30), fez 1 a 0 no Fluminense, jogo que marcou seu retorno ao Rio Grande do Sul, pela 13ª rodada do Brasileiro.
O gol de Gustavo Nunes simbolizou o fim de um jejum gremista. Depois de sete jogos, a equipe gaúcha voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro. Ainda não foi o suficiente para deixar a zona de rebaixamento, mas colocou o time de Renato Gaúcho em 18º, com dez pontos.
Já o Fluminense perdeu a sexta partida seguida e se afundou ainda mais na última colocação. Ao fim da rodada, o penúltimo pode ter quatro pontos de diferença em relação aos cariocas. Dependerá do jogo entre Palmeiras e Corinthians, segunda-feira.
O próximo jogo gremista será na quinta-feira (4), contra o Palmeiras. O Fluminense encara Inter no mesmo dia.
Como foi o jogo
Homenagem para Kannemann. O zagueiro argentino recebeu uma camisa comemorativa e um placa da direção do Grêmio antes do jogo em razão dos 300 jogos com a camisa do time gaúcho. A marca foi atingida no duelo com Atlético-GO, na rodada anterior. Neste domingo, Kannemann não participou do jogo.
Marcelo sai no primeiro tempo. O lateral esquerdo do Fluminense travou um duelo particular com Pavón enquanto esteve em campo. Mas acabou levando a pior ao sentir algumas dores e foi sacado ainda na etapa inicial. Diogo Barbosa entrou.
Problemas dos dois lados. Grêmio e Fluminense refletiram em campo os problemas que têm enfrentado. Sem Diego Costa, Renato Gaúcho viu a bola passar pela área sem um centroavante para colocar na rede o gol gremista. Carente de Arias, Marcão viu sua equipe errar diversos passes e ter dificuldade para construir jogadas. Os gaúchos levaram a melhor quando Gustavo Nunes conseguiu definir o jogo.