Grêmio vence na volta ao RS e afunda ainda mais o Fluminense na lanterna

O Grêmio voltou a vencer. Neste domingo (30), fez 1 a 0 no Fluminense, jogo que marcou seu retorno ao Rio Grande do Sul, pela 13ª rodada do Brasileiro.

O gol de Gustavo Nunes simbolizou o fim de um jejum gremista. Depois de sete jogos, a equipe gaúcha voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro. Ainda não foi o suficiente para deixar a zona de rebaixamento, mas colocou o time de Renato Gaúcho em 18º, com dez pontos.

Grêmio vence o Fluminense em retomada dos jogos no Rio Grande do Sul Crédito: Lucas Uebel

Já o Fluminense perdeu a sexta partida seguida e se afundou ainda mais na última colocação. Ao fim da rodada, o penúltimo pode ter quatro pontos de diferença em relação aos cariocas. Dependerá do jogo entre Palmeiras e Corinthians, segunda-feira.

O próximo jogo gremista será na quinta-feira (4), contra o Palmeiras. O Fluminense encara Inter no mesmo dia.

Como foi o jogo

Homenagem para Kannemann. O zagueiro argentino recebeu uma camisa comemorativa e um placa da direção do Grêmio antes do jogo em razão dos 300 jogos com a camisa do time gaúcho. A marca foi atingida no duelo com Atlético-GO, na rodada anterior. Neste domingo, Kannemann não participou do jogo.

Marcelo sai no primeiro tempo. O lateral esquerdo do Fluminense travou um duelo particular com Pavón enquanto esteve em campo. Mas acabou levando a pior ao sentir algumas dores e foi sacado ainda na etapa inicial. Diogo Barbosa entrou.