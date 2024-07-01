Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Grêmio vence na volta ao RS e afunda ainda mais o Fluminense na lanterna
Brasileirão

Grêmio vence na volta ao RS e afunda ainda mais o Fluminense na lanterna

Fluminense perdeu a sexta partida seguida e se afundou ainda mais na última colocação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2024 às 06:06

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 06:06

O Grêmio voltou a vencer. Neste domingo (30), fez 1 a 0 no Fluminense, jogo que marcou seu retorno ao Rio Grande do Sul, pela 13ª rodada do Brasileiro.
O gol de Gustavo Nunes simbolizou o fim de um jejum gremista. Depois de sete jogos, a equipe gaúcha voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro. Ainda não foi o suficiente para deixar a zona de rebaixamento, mas colocou o time de Renato Gaúcho em 18º, com dez pontos.
Grêmio vence o Fluminense em retomada dos jogos no Rio Grande do Sul
Grêmio vence o Fluminense em retomada dos jogos no Rio Grande do Sul Crédito: Lucas Uebel
Já o Fluminense perdeu a sexta partida seguida e se afundou ainda mais na última colocação. Ao fim da rodada, o penúltimo pode ter quatro pontos de diferença em relação aos cariocas. Dependerá do jogo entre Palmeiras e Corinthians, segunda-feira.
O próximo jogo gremista será na quinta-feira (4), contra o Palmeiras. O Fluminense encara Inter no mesmo dia.

Como foi o jogo

Homenagem para Kannemann. O zagueiro argentino recebeu uma camisa comemorativa e um placa da direção do Grêmio antes do jogo em razão dos 300 jogos com a camisa do time gaúcho. A marca foi atingida no duelo com Atlético-GO, na rodada anterior. Neste domingo, Kannemann não participou do jogo.
Marcelo sai no primeiro tempo. O lateral esquerdo do Fluminense travou um duelo particular com Pavón enquanto esteve em campo. Mas acabou levando a pior ao sentir algumas dores e foi sacado ainda na etapa inicial. Diogo Barbosa entrou.
Problemas dos dois lados. Grêmio e Fluminense refletiram em campo os problemas que têm enfrentado. Sem Diego Costa, Renato Gaúcho viu a bola passar pela área sem um centroavante para colocar na rede o gol gremista. Carente de Arias, Marcão viu sua equipe errar diversos passes e ter dificuldade para construir jogadas. Os gaúchos levaram a melhor quando Gustavo Nunes conseguiu definir o jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados