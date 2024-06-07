Grêmio x Botafogo confirmado no Kleber Andrade pelo Brasileirão

?️ Preparem a torcida! No domingo, dia 16, às 18h30, tem Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão, no Kleber Andrade, em Cariacica. Nossos investimentos fazem do Espírito Santo uma referência para receber grandes competições. ⚽️?

Historicamente, os clubes se enfrentaram 67 vezes, com vantagem para os gaúchos. São 29 vitórias dos tricolores, versus 20 dos cariocas e 18 empates. O placar mais elástico também é do Grêmio, com duas vitórias por 4x0, uma no Brasileirão de 2018 e outra no de 2006. O Grêmio já marcou 95 gols no Bota, que fez 73 nos gaúchos.