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Fogo!

Grêmio x Botafogo confirmado no Kleber Andrade pelo Brasileirão

O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou a partida entre o Tricolor Gaúcho e o Glorioso em sua conta oficial no X (Twitter)
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

07 jun 2024 às 12:04

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 12:04

Botafogo vence o Brasiliense por 4 a 1 no Kleber Andrade e avança na Copa do Brasil
Botafogo vence o Brasiliense por 4 a 1 no Kleber Andrade e avança na Copa do Brasil Crédito: Vitor Jubini
Definido! Botafogo e Grêmio se enfrentarão pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia domingo (16), às 18h30, conforme antecipou A Gazeta, através da coluna do Filipe Souza.  Na manhã desta sexta-feira (07), o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou a partida, que terá o Grêmio como mandante, já que Porto Alegre ainda se recupera das enchentes de maio.
Historicamente, os clubes se enfrentaram 67 vezes, com vantagem para os gaúchos. São 29 vitórias dos tricolores, versus 20 dos cariocas e 18 empates. O placar mais elástico também é do Grêmio, com duas vitórias por 4x0, uma no Brasileirão de 2018 e outra no de 2006. O Grêmio já marcou 95 gols no Bota, que fez 73 nos gaúchos.

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