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Brasileirão no ES

Veja onde e como comprar os ingressos para Grêmio x Botafogo no Kleber Andrade

A venda para o público geral começou na internet no último sábado (8). A venda nos pontos físicos começa na próxima quinta-feira (13)
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

10 jun 2024 às 13:56

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 13:56

Botafogo vence o Brasiliense por 4 a 1 no Kleber Andrade e avança na Copa do Brasil
Botafogo venceu o Brasiliense por 4 a 1 no Kleber Andrade, na última passagem do clube aqui no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Grêmio e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (16), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os valores dos ingressos já estão definidos. Os torcedores que quiserem acompanhar a partida vão ter que desembolsar entre R$  119,00 e R$ 238,00. 
  • Arquibancada Grêmio 

  • Meia: R$ 119,00
  • Solidária: R$ 139,00 + 1k de alimento não perecível
  • Inteira: R$ 238,00 

  • Arquibancada Botafogo 

  • Meia: R$ 119,00 
  • Solidária: R$ 139,00 + 1k de alimento não perecível 
  • Inteira: R$ 238,00 

A comercialização dos ingressos para o público começou no último sábado (8) no site Bilheteria Digital. Já a comercialização em pontos físicos está prevista para ser iniciada na próxima quinta-feira (13) nas lojas Ademar Cunha.

Gratuidades e meia entrada

  • GRATUIDADE
    Criança até 2 anos completos não pagam
  • MEIA ENTRADA
    – estudantes (lei estadual 5.579/1998). Precisam apresentar carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas.
    – idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001). Precisam apresentar identidade
    – doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004). Precisam apresentar carteira de doador emitida pelo Hemocentro ou Hemoes
    – profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013). Precisam apresentar identidade acompanhada do contracheque; carteira de trabalho; comprovante de renda que indique o cargo ou o documento sindical.
    – jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014). Precisam apresentar registro profissional emitido pelo sindicato de classe ou Ministério do Trabalho.


Veja onde e como comprar os ingressos para Grêmio x Botafogo no Kleber Andrade

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