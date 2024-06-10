Veja onde e como comprar os ingressos para Grêmio x Botafogo no Kleber Andrade

Grêmio e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (16), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os valores dos ingressos já estão definidos. Os torcedores que quiserem acompanhar a partida vão ter que desembolsar entre R$ 119,00 e R$ 238,00.
- Arquibancada Grêmio
- Meia: R$ 119,00
- Solidária: R$ 139,00 + 1k de alimento não perecível
- Inteira: R$ 238,00
- Arquibancada Botafogo
- Meia: R$ 119,00
- Solidária: R$ 139,00 + 1k de alimento não perecível
- Inteira: R$ 238,00
A comercialização dos ingressos para o público começou no último sábado (8) no site Bilheteria Digital. Já a comercialização em pontos físicos está prevista para ser iniciada na próxima quinta-feira (13) nas lojas Ademar Cunha.
Gratuidades e meia entrada
- GRATUIDADE
Criança até 2 anos completos não pagam
- MEIA ENTRADA
– estudantes (lei estadual 5.579/1998). Precisam apresentar carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas.
– idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001). Precisam apresentar identidade
– doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004). Precisam apresentar carteira de doador emitida pelo Hemocentro ou Hemoes
– profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013). Precisam apresentar identidade acompanhada do contracheque; carteira de trabalho; comprovante de renda que indique o cargo ou o documento sindical.
– jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014). Precisam apresentar registro profissional emitido pelo sindicato de classe ou Ministério do Trabalho.
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