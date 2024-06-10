Veja onde e como comprar os ingressos para Grêmio x Botafogo no Kleber Andrade

Botafogo venceu o Brasiliense por 4 a 1 no Kleber Andrade, na última passagem do clube aqui no Espírito Santo

Grêmio e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (16), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os valores dos ingressos já estão definidos. Os torcedores que quiserem acompanhar a partida vão ter que desembolsar entre R$ 119,00 e R$ 238,00.