Com bom desempenho, Endrick deve ser titular contra os Estados Unidos

Endrick é mais dos nomes a constar na Seleção para a Copa América Crédito: Reprodução/CBF

O discurso do técnico Dorival Júnior é de cautela, mas tudo indica que a estreia do garoto Endrick como titular da seleção brasileira pode acontecer já na próxima quarta-feira (12), em amistoso contra os Estados Unidos. Se o atacante de 17 anos entrar em campo, fará a sua quarta aparição com a camisa amarelinha. Nas três anteriores, ele saiu do banco de reservas e aproveitou muito bem as oportunidades, tendo anotado um gol em cada uma delas, contra Inglaterra, Espanha e México.

Em todas essas ocasiões, chamou atenção a estrela do artilheiro. Ele decretou a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra em Wembley, recolocou o Brasil no jogo em um momento crucial no empate em 3 a 3 com a Espanha e salvou a seleção de um tropeço amargo, nos acréscimos, no triunfo por 3 a 2 contra o México. Com esse aproveitamento, o garoto revelado pelo Palmeiras e vendido ao Real Madrid igualou uma marca do Rei Pelé, o único até então a marcar três vezes em três jogos consecutivos pela seleção antes de atingir a maioridade.

A inevitável observação chegou a incomodar o jogador. "Vocês [jornalistas] criam coisas malucas. O Pelé foi o Pelé. Não deviam ficar comparando ninguém. Para mim, isso é feio. É só deixarem cada um fazer a sua história. Eu só quero jogar e ajudar a seleção, não ligo para recordes", afirmou o dono da camisa 9. Além da numeração às costas, o próprio fato de Endrick ter começado no banco contra o México é um indicativo de que ele está nos planos de Dorival para a equipe titular que disputará o amistoso contra os Estados Unidos e a Copa América.

Neste que foi o primeiro jogo preparatório para o torneio em solo estadunidense, o treinador decidiu poupar o time principal e observar os reservas, com Savinho, Evanilson e Gabriel Martinelli formando o trio ofensivo. Contra os Estados Unidos, a expectativa é que a seleção vá a campo com força máxima. Isso inclui a possibilidade de Endrick atuar ao lado de Vinicius Júnior e Rodrygo desde o apito inicial, formando um ataque 100% madridista --o novo reforço se apresentará ao clube merengue após a Copa América.

A imprensa espanhola, inclusive, não poupou elogios. "O Real Madrid lambe os beiços", destacou o jornal esportivo Marca, por exemplo, ao noticiar a vitória brasileira com gol de Endrick e assistência de Vini. Dorival, por sua vez, repetiu o discurso comedido sobre os números impressionantes do atacante e demonstrou até certa preocupação com a euforia. "O gol é importante, vai dando confiança ao atleta. Mas temos que ter paciência, sem comparações. Ele tem que fazer por si próprio, buscar seu espaço, e é isso que tem acontecido, com calma. Vamos ter muito cuidado com esse garoto. Está acontecendo muita coisa na vida dele em muito pouco tempo", declarou.