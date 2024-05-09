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Audiência no GNT

Após mudanças feitas pela Globo, GNT reage e faz a audiência subir com Bial e Ewbank

O GNT, canal do Grupo Globo dedicado ao público feminino na TV por assinatura, conseguiu elevar seu público nas últimas semanas.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 10:19

O GNT, canal do Grupo Globo dedicado ao público feminino na TV por assinatura, conseguiu elevar seu público nas últimas semanas. O crescimento ocorre após reforços na programação feitos para enfrentar uma má fase nos números de audiência.
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Conversa com Bial passou a ter sua primeira janela de exibição no GNT em horário nobre, antes de ir ao ar na TV aberta. Crédito: Reprodução/Globo
Segundo dados consolidados obtidos pelo F5, mais de 4 milhões de pessoas assistiram ao canal entre 22 de abril e 1º de maio, semana em que as estreias na programação aconteceram. Os números são do PNT (Painel Nacional de Televisão) do Ibope.
Nesse período, o GNT teve a estreia de novos participantes no Papo de Segunda e o lançamento do programa Quem Não Pode Se Sacode, com Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Além disso, o Conversa com Bial, talk-show liderado por Pedro Bial, passou a ter sua primeira janela de exibição no canal pago em horário nobre, horas antes de ir ao ar na TV aberta.
Cerca de 81% do público que assistiu aos novos conteúdos era composto por mulheres. Esses dados correspondem a um aumento de 61% na audiência, de 52% em share (participação no número de TVs ligadas) e 28% em alcance com relação ao período anterior de 2024, de 1º de janeiro até o dia 21 de abril.
Só o Conversa com Bial alcançou mais de 680 mil pessoas nas exibições do período, ocupando o TOP 3 em alcance entre o público feminino AB com mais de 40 anos --target ao qual o GNT dedica suas produções. A chegada de Bial aumentou em 222% o share da faixa horária, quando comparada à média anterior, e colocou o GNT no TOP 5 geral da TV por assinatura.
Já a nova temporada do Papo de Segunda (que agora conta com Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso, da banda Baiana System, no elenco) foi visto por cerca de 544 mil pessoas. O programa ficou no TOP 4 entre o público feminino AB com mais de 40 anos.
Por fim, quase 1 milhão de pessoas assistiram aos episódios do Quem Não Pode Se Sacode. A atração ficou no TOP 5 entre o público feminino AB com mais de 40 anos e registrou um crescimento de 128% em alcance de indivíduos com TV Paga com relação à mesma faixa horária em 2024.

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