Eita!

Giovanna Ewbank diz ter preguiça de transar com Bruno Gagliasso

Na nova temporada do programa de entrevistas Surubaum, atriz abriu o jogo sobre o relacionamento com o maridão

Na primeira edição da nova temporada do programa de entrevistas Surubaum, no YouTube, Giovanna Ewbank disse que muitas vezes sente preguiça de fazer sexo com o marido, Bruno Gagliasso, com quem está há 15 anos.>