Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
Famosos

Bruno Gagliasso comemora beijo gay na TV após ser censurado em novela de 2005: 'Foi um tesão'

Ator protagoniza cenas quentes com Patrick Congo em 'Os Quatro da Candelária'
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 09:08

Bruno Gagliasso e Patrick Congo se beijam em cena de "Os Quatro da Candelária" - Reprodução/Netflix Crédito: Reprodução/Netflix
Há cerca de 20 anos, Bruno Gagliasso vivia Júnior na novela "América", de Glória Perez. Seu personagem, Júnior, era um filho de fazendeiro que se apaixonava pelo caubói Zeca (Erom Cordeiro). O beijo dos dois, porém, previsto para ir ao ar no último capítulo, foi cortado pela Globo.
Bruno já falou publicamente sobre a frustração por ter tido a cena censurada. Mas, agora, teve sua revanche na Netflix. Ele está no ar em "Os Quatro da Candelária", que estreou na última quarta-feira (30) na plataforma de streaming.
"Para a galera que ficou triste na época da novela 'América', quando foi censurado o beijo do Júnior, por favor, assistam 'Os Quatro da Candelária', na Netflix. Episódio 2, a partir de 22:07 minutos. De nada", escreveu Bruno no X nesta quinta-feira (31).
"E sim, eu ainda guardo uma pequena mágoa por aquele beijo não ter sido exibido na época [risos]. Mas aí a gente foi lá e dobrou a meta e fez algo ainda maior em 'Os Quatro da Candelária'. Quase 20 anos depois, sinto que agora posso encerrar esse assunto", comemorou o ator.
Patrick Congo, que faz as cenas de amor com Bruno, comentou: "Foi uma honra contracenar com você, irmão! Caminhos abertos", ao que Bruno respondeu: "Foi um tesão trabalhar com você, Patrick!"
Um dia após a estreia da série, trechos da cena já se tornaram virais na internet. "Os Quatro da Candelária" conta a história da chacina da Candelária, quando oito crianças e adolescentes foram assassinados enquanto dormiam na escadaria da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em 1993.

Veja Também

Carro de Lexa é cercado por homens armados em SP

Tom Brady teria ficado chocado ao saber de gravidez de Gisele Bündchen, diz site

Datena não volta mais ao 'Brasil Urgente' após 20 anos comandando o jornal policial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruno gagliasso Famosos LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados