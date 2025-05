"Todas Elas" discute o desafio de ser mãe na era digital em Vitória

Em Madri

Nosso advogado Luiz Cláudio Allemand palestrou na semana passada no “Seminário Internacional Infraestrutura, Segurança Jurídica e Jurisdição Constitucional”. O evento realizado na Espanha foi uma iniciativa da Escola Superior de Advocacia Nacional da OAB (ESA Nacional), em parceria com a Universidade Complutense de Madri, uma das mais respeitadas instituições acadêmicas do mundo. Allemand falou no painel sobre Novas Tecnologias e Segurança Jurídica, junto a destacados nomes do Direito brasileiro e internacional, contribuindo para a discussão jurídica desse tema tão importante para todos e que está na pauta do dia.