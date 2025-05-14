Maely Coelho, presidente da MedSênior, com os vice-presidentes Priscila Valentim e Maely Filho; na inauguração da nova unidade da Medsênior, na Avenida Marechal Campos, em Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo

Maely Coelho recebeu convidados na noite desta terça-feira (13), para marcar a inauguração da nova unidade da R$ 35 milhões, o espaço vai integrar os serviços de saúde com foco no bem envelhecer, com capacidade para mais de 12 mil atendimentos mensais. O empresáriorecebeu convidados na noite desta terça-feira (13), para marcar a inauguração da nova unidade da MedSênior, na esquina das avenidas Marechal Campos e Vitória. Com investimento de, o espaço vai integrar os serviços de saúde com foco no bem envelhecer, com capacidade para mais de

A noite foi carregada de emoção, já que a inauguração do espaço de cinco andares marca também os 15 anos da MedSênior, que começou no Espírito Santo e já ganhou o Brasil.

Além disso, o prédio onde hoje funciona a unidade, o antigo Edifício Bressan, tem uma importância especial na vida de Maely. Ele pertencia ao seu grande amigo Edno Bressan, falecido há dois anos.

Os filhos dele, César, Eloísa e Carlos marcaram presença na noite de inauguração, recebendo uma homenagem emocionada de Maely, que decidiu chamar o edifício de Edno Bressan como forma de materializar mais diretamente o carinho e gratidão pelo amigo.

O prédio histórico foi totalmente revitalizado e equipado com tecnologia de ponta, com mais de 7 mil metros quadrados de área construída. Segundo Maely, o novo espaço, que nesta quarta-feira ( 14), já começou a funcionar será uma unidade modelo para o futuro da MedSênior, considerando integração de serviços e volume de atendimento.

Inauguração da nova Medsênior

SERVIÇOS

MedSênior inaugura nova unidade com festa em Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo

O presidente da MedSênior destaca que a nova unidade “vai ser modelo para o futuro da MedSênior, considerando integração de serviços e volume de atendimento”. Entre os serviços oferecidos no novo espaço estão consultas médicas, medicina de família, geriatria, especialistas, oncologia, oftalmologia com cirurgias e exames, ⁠atendimento de enfermagem e nutrição, ⁠oficinas de saúde, ⁠cirurgias gerais de pequeno e médio porte, ⁠quimioterapia e ⁠infusões.

A partir de sua inauguração, a unidade MedSênior da Marechal Campos poderá receber mais de 450 beneficiários diariamente, em seus 42 consultórios médicos distribuídos em cinco pavimentos. Além disso, há capacidade para mais de 12 mil atendimentos mensais, sendo que apenas em oftalmologia há capacidade para realização de 3.400 procedimentos por mês.

“O novo espaço vai operar como um hospital-dia, com duas salas de cirurgia, dez leitos dedicados à recuperação pós-cirúrgica e quatro quartos com acomodação completa. A unidade também centraliza uma série de serviços antes oferecidos em outros endereços da Grande Vitória. O investimento vai proporcionar mais comodidade aos nossos beneficiários que, em uma única unidade, vão encontrar vários serviços da MedSênior, tudo de forma integrada com foco em promover o Bem Envelhecer”, afirma Priscila Valentim, vice-presidente operacional da operadora.

Entre os serviços que passam a funcionar exclusivamente no novo espaço estão a unidade de oncologia e o Centro de Terapia da Dor, que ficavam na Praia do Canto. No novo endereço, os dois serviços dispõem de mais estrutura e capacidade de atendimento. Só a oncologia, por exemplo, serão cerca de 3.600 atendimentos por mês. Já no Centro de Terapia da Dor, a capacidade é para realização de mais de 5 mil atendimentos mensais.

Outra novidade é a primeira unidade do Núcleo de Autonomia e Independência (NAI), em Vitória. Como parte do programa Bem Envelhecer, o NAI conta com um ônibus que simula a vida real e serve como um treinamento funcional para o paciente. No Espírito Santo, a outra sala do NAI fica na Unidade da MedSênior na Jerônimo Monteiro.

Hoje, só no Espírito Santo, onde nasceu a operadora, são nove unidades próprias, incluindo o primeiro hospital exclusivo para terceira idade. A nova unidade é a 10ª em terras capixabas. A operadora já conta com 43 unidades próprias em oito estados, incluindo o Distrito Federal, e mais de 215 mil beneficiários.