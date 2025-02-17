MedSênior e Maely realizam ação com proteção solar na orla de Camburi

Grand no topo do pódio do 23º Prêmio Central de Outdoor
A Grand Construtora recebeu o prêmio máximo no 23º Prêmio Central de Outdoor, realizado em São Paulo: ouro na categoria melhor outdoor nacional. O presidente da empresa, Rodrigo Barbosa, e Joana, sua esposa, receberam o prêmio das mãos da chefe criativa da agência MP, Mônica Debbané.
Os vencedores da premiação foram anunciados em cerimônia no Teatro Renaissance, e premiou as melhores campanhas do País com ouro, prata e bronze em seis categorias.
Com o slogan “Criatividade que Conecta”, a edição da premiação bateu recorde de inscrições. As mais de 300 peças inscritas foram analisadas por profissionais renomados de agências publicitárias, imprensa e associações do setor de comunicação e mídia exterior no Brasil, América Latina e no mundo.
