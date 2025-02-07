Rede Gazeta promove visita imersiva no universo do BBB25 para agências

Está dada a largada para as inscrições da edição 2025 do Prêmio Colibri, a maior premiação da publicidade capixaba e uma das mais tradicionais do Brasil.

Poderão concorrer as agências filiadas ao Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo, o Sinapro-ES e as peças ou campanhas devem ter sido criadas no Estado do Espírito Santo e veiculadas em qualquer parte do Brasil no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

O período de inscrição tem início nesta sexta-feira (07/02) e encerra no dia 21 fevereiro. O site para inscrição é o www.festivalcolibri.com.br O julgamento será realizado em fase única, com jurados de outros estados, convidados pelo Sinapro-ES, no qual os mesmos darão notas de 05 a 10 a todas as peças inscritas.

As oito peças que obtiverem melhores médias serão classificadas para o Short-List e, da somatória das notas das peças classificadas, serão estabelecidas as peças premiadas com ouro, prata e bronze e, consequentemente, a Agência do Ano.

O festival promete movimentar ainda mais o mercado, conforme ressalta o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni. "A 38ª edição do Festival Colibri já está sendo preparada desde o ano passado com muito cuidado. O evento deste ano tende a ser o maior festival dos últimos tempos. E é esse movimento que se espera de um festival reconhecido nacionalmente e o mais longevo do país. A cada ano nos esforçamos para valorizar ainda mais os talentos e a criatividade capixaba”, destacou Pedroni.

Mais informações pelo e-mail: [email protected] ou [email protected] e pelo número (27) 99238-3379..