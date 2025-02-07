Rede Gazeta promove visita imersiva no universo do BBB25 para agências

Os convidados participaram de uma dinâmica em duplas
Kit Verão Estúdio Gazeta
Confessionário BBB
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Colibri 2025, o Oscar da Publicidade capixaba
Está dada a largada para as inscrições da edição 2025 do Prêmio Colibri, a maior premiação da publicidade capixaba e uma das mais tradicionais do Brasil.
Poderão concorrer as agências filiadas ao Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo, o Sinapro-ES e as peças ou campanhas devem ter sido criadas no Estado do Espírito Santo e veiculadas em qualquer parte do Brasil no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
O período de inscrição tem início nesta sexta-feira (07/02) e encerra no dia 21 fevereiro. O site para inscrição é o www.festivalcolibri.com.br O julgamento será realizado em fase única, com jurados de outros estados, convidados pelo Sinapro-ES, no qual os mesmos darão notas de 05 a 10 a todas as peças inscritas.
As oito peças que obtiverem melhores médias serão classificadas para o Short-List e, da somatória das notas das peças classificadas, serão estabelecidas as peças premiadas com ouro, prata e bronze e, consequentemente, a Agência do Ano.
O festival promete movimentar ainda mais o mercado, conforme ressalta o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni. "A 38ª edição do Festival Colibri já está sendo preparada desde o ano passado com muito cuidado. O evento deste ano tende a ser o maior festival dos últimos tempos. E é esse movimento que se espera de um festival reconhecido nacionalmente e o mais longevo do país. A cada ano nos esforçamos para valorizar ainda mais os talentos e a criatividade capixaba”, destacou Pedroni.
Mais informações pelo e-mail: [email protected] ou [email protected] e pelo número (27) 99238-3379..
CEO da Liga de Marketing lança livro "Fantástica Fábrica de UAU" no Shopping Iguatemi, em SP
Um livro com experiências interativas. Esse é o novo projeto do CEO da Liga de Marketing, Marcelo Braga. O lançamento nacional acontece no dia 12 de fevereiro, na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo.
O livro "Fantástica Fábrica de UAU", da Editora Gente, promete transformar a forma como profissionais pensam a criação de experiências impactantes. A publicação chega ao público com um diferencial: três interações por meio de QR Codes.
A primeira leva o leitor a um vídeo explicativo sobre como uma demanda de evento se transforma em uma ação estratégica. A segunda, traz uma ferramenta interativa da Fábrica de UAU, um Canva de criatividade que ajuda a captar sentimentos e intenções para a construção de eventos memoráveis. E a terceira, a mais especial, convida cada leitor a reescrever sua própria história por meio de uma IA e da magia UAU.
Com prefácio de Luis Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio), e apresentação de Reynaldo Gama, CEO da HSM, o livro tem o objetivo de inspirar profissionais e marcas a criarem conexões memoráveis.