Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hey, Brothers!

Rede Gazeta promove visita imersiva no universo do BBB25 para agências

Os representantes das agências participaram de uma dinâmica no cenário do Tô Por Dentro, da TV Gazeta, e foram recebidos no "quarto do líder" para um brinde e para a apresentação das novidades do Estúdio Gazeta e da coluna Pelo Mercado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 16:05

Públicado em 

07 fev 2025 às 16:05
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Agências, Marketing e Estúdio Gazeta no Tô Por Dentro
Agências, Marketing e Estúdio Gazeta com Will Loyola, apresentador do Tô Por Dentro, da TV Gazeta Crédito: Pedro Reis
A área de negócios da Rede Gazeta proporcionou uma experiência única ao reunir agências parceiras no cenário do Tô Por Dentro, da TV Gazeta. O evento começou antes mesmo da chegada dos convidados, com um convite personalizado e um chamado do "Big Boss".
No local, Will Loyola apresentador do quadro, conduziu uma apresentação que imergiu os participantes no universo do BBB 25. Com leveza e descontração, o evento destacou a relevância dos projetos da Rede Gazeta, que oferecem ações exclusivas e representam oportunidades estratégicas para marcas se posicionarem no mercado.

Os convidados participaram de uma dinâmica em duplas

O ponto alto foi uma dinâmica composta por duas fases: a classificatória e a final. As agências Artcom, Danza, MP e Prósper participaram da atividade. Na sorte, a Danza levou a melhor e foi premiada com um kit cinema, mas todos os participantes saíram com uma ecobag temática do BBB.
Após a dinâmica, os convidados foram recepcionados na “festa do líder” com uma taça de espumante, marcando um brinde especial que incluiu, claro, um coffee e registros do momento com fotos.
Kit de brindes do Estúdio Gazeta traz itens personalizados para curtir o verão
O Kit de Verão do Estúdio Gazeta traz itens personalizados Crédito: Estúdio Gazeta

Kit Verão Estúdio Gazeta

Além disso, o Estúdio Gazeta, laboratório de branded content da Rede Gazeta, trouxe as novidades que estão por vir em 2025, tanto em conteúdo de marca como na coluna Pelo Mercado. E o evento encerrou com um toque de exclusividade, já que os convidados receberam o Kit Verão do Estúdio Gazeta, com uma sacochila de estampa criada pela designer do time Larissa Cabral, um boné e um copo térmico.
“O encontro teve como objetivo proporcionar um momento de integração e leveza. Queremos continuar fazendo ações de aproximação com as agências, pois essas trocas permitem que a gente reencontre os colegas, além de ter novas ideias e inspirações”, destacou a gerente de Marketing, Carla Sobreira.

Confessionário BBB

E as novidades não param por aí. As agências ficaram sabendo em primeira mão que o confessionário do BBB25 voltou, e desta vez no Shopping Vitória! A estreia do cenário será neste sábado (08/02), a partir das 13h. Quem visitar o local terá a chance de ganhar brindes exclusivos do BBB e ainda participar da prova do líder.

Prêmio Colibri
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, posa com uma das agências premiadas no Festival Colibri 2024 Crédito: divulgação

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Colibri 2025, o Oscar da Publicidade capixaba

Está dada a largada para as inscrições da edição 2025 do Prêmio Colibri, a maior premiação da publicidade capixaba e uma das mais tradicionais do Brasil. 

Poderão concorrer as agências filiadas ao Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo, o Sinapro-ES e as peças ou campanhas devem ter sido criadas no Estado do Espírito Santo e veiculadas em qualquer parte do Brasil no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024. 

O período de inscrição tem início nesta sexta-feira (07/02) e encerra no dia 21 fevereiro. O site para inscrição é o www.festivalcolibri.com.br O julgamento será realizado em fase única, com jurados de outros estados, convidados pelo Sinapro-ES, no qual os mesmos darão notas de 05 a 10 a todas as peças inscritas. 

As oito peças que obtiverem melhores médias serão classificadas para o Short-List e, da somatória das notas das peças classificadas, serão estabelecidas as peças premiadas com ouro, prata e bronze e, consequentemente, a Agência do Ano. 

 O festival promete movimentar ainda mais o mercado, conforme ressalta o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni. "A 38ª edição do Festival Colibri já está sendo preparada desde o ano passado com muito cuidado. O evento deste ano tende a ser o maior festival dos últimos tempos. E é esse movimento que se espera de um festival reconhecido nacionalmente e o mais longevo do país. A cada ano nos esforçamos para valorizar ainda mais os talentos e a criatividade capixaba”, destacou Pedroni. 

Mais informações pelo e-mail: [email protected] ou [email protected] e pelo número (27) 99238-3379..

Marcelo Braga, ceo da Liga de Marketing
Marcelo Braga, ceo da Liga de Marketing Crédito: divulgação

CEO da Liga de Marketing lança livro "Fantástica Fábrica de UAU" no Shopping Iguatemi, em SP

Um livro com experiências interativas. Esse é o novo projeto do CEO da Liga de Marketing, Marcelo Braga. O lançamento nacional acontece no dia 12 de fevereiro, na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo.

O livro "Fantástica Fábrica de UAU", da Editora Gente, promete transformar a forma como profissionais pensam a criação de experiências impactantes. A publicação chega ao público com um diferencial: três interações por meio de QR Codes. 

A primeira leva o leitor a um vídeo explicativo sobre como uma demanda de evento se transforma em uma ação estratégica. A segunda, traz uma ferramenta interativa da Fábrica de UAU, um Canva de criatividade que ajuda a captar sentimentos e intenções para a construção de eventos memoráveis. E a terceira, a mais especial, convida cada leitor a reescrever sua própria história por meio de uma IA e da magia UAU. 

Com prefácio de Luis Justo, CEO da Rock World (Rock in Rio), e apresentação de Reynaldo Gama, CEO da HSM, o livro tem o objetivo de inspirar profissionais e marcas a criarem conexões memoráveis.

Veja Também

Loja na Praia do Canto faz campanha de doação para ONG da Grande São Pedro

Empresa capixaba é destaque nacional com serviços e produtos voltados para o setor de dados

Referência em comunicação: Rede Gazeta ganha troféu do Prêmio Colibri

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados