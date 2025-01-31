Empresa capixaba é destaque nacional com serviços e produtos voltados para o setor de dados

A plataforma Power Embedded é uma das ferramentas desenvolvidas pela Power Tuning Crédito: Power Tuning/Divulgação

Analisar e compreender dados é uma tarefa necessária para que uma empresa cresça, principalmente em um mercado cada vez mais competitivo e tecnológico. E, com o objetivo de ajudar negócios por meio de soluções voltadas para dados, a Power Tuning tem se destacado nacionalmente e pode alcançar a marca de mil clientes já no mês de março – atualmente, são 960.

Especializada em serviços que abrangem a gestão, otimização e o monitoramento de bases de dados, além de soluções customizadas de Business Intelligence, a empresa capixaba expandiu sua base de clientes em 46% e seu faturamento em 30% no ano passado.

"Nosso maior orgulho é ver como, ano após ano, mais empresas confiam em nosso trabalho. Investimos continuamente em tecnologia e na formação da nossa equipe, para oferecer soluções eficazes e acessíveis aos clientes" Fabrício Lima - CEO da Power Tuning

Com uma carteira de clientes que inclui grandes marcas, como Cacau Show, Bauducco, Ambev e Ambipar, a Power Tuning também consolidou soluções de autoria própria. Dentre elas, dois destaques são o Power Alerts, um sistema de monitoramento avançado de banco de dados, e o Power Embedded, uma ferramenta que permite que empresas compartilhem seus insights com até 90% de economia em relação às licenças convencionais.

Além disso, a empresa oferece um assistente de Inteligência Artificial (IA) que ajuda o usuário a formular insights estratégicos para o negócio, podendo ser utilizado pela plataforma do Power Embedded ou até mesmo pelo Whatsapp.

No aplicativo de mensagens, é possível obter tabelas feitas a partir de dados enviados para a ferramenta ou respostas simples, para perguntas feitas com base no que for submetido para análise.

“O Power Embedded fez tanto sucesso que em pouco mais de um ano já temos 260 empresas no Brasil utilizando e mais de 26 mil usuários ativos. Ele tem uma porta de entrada boa nas empresas porque reduz custo, tem mais recursos que o Power BI e ainda entrega um assistente de IA para conversar com os dados. Quem não vai querer levar isso para a empresa?”, ressaltou Fabrício Lima.