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Hey, Brothers!

MRV estreia no BBB 25 com sorteio de apê e upgrade no quarto do líder

No primeiro ano como parceira do reality show, a construtora está realizando ações que visam aproximar o público da busca pela casa própria

Públicado em 

20 jan 2025 às 17:00
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O "Apê do Líder" conta com uma cozinha funcional integrada e salas de estar e jantar Crédito: MRV/Divulgação
Participando pela primeira vez do Big Brother Brasil, a MRV estreou com estilo no reality show da Globo. Na madrugada da última sexta (17) foi revelado aos "brothers” o novo quarto do líder do BBB 25, patrocinado pela construtora, que também vai realizar o sorteio de um apartamento a cada nova liderança ao longo do programa.
A primeira vencedora do sorteio foi a Aline, que venceu a prova com sua dupla, Vinícius, e foi presenteada com um apartamento no valor de R$ 260 mil pela MRV. Além dos sorteios, a marca também está patrocinando o tradicional quarto do líder, que este ano ganhou um upgrade e leva o nome de “Apê do Líder”.
“Estar na casa mais vigiada do Brasil é uma oportunidade única de mostrar que a casa própria com a MRV é uma conquista possível, acessível e cheia de significado — exatamente como o ‘Apê do Líder’, que celebra a conquista de um grande sonho após superação de desafios”, explicou Alexia Duffles, diretora de Marketing da MRV.
A ação criada pela agência DM9, em parceria com a Globo, simula um apartamento real, com uma cozinha funcional integrada e salas de estar e jantar, onde os brothers poderão receber seus aliados no open house do líder.
“O BBB tem um formato já conhecido e consagrado e é sempre um desafio inovar dentro deste contexto. O Apê é uma inovação em formato, uma ideia impossível de ignorar e que vai colocar a marca e o produto em destaque dentro do maior gerador de conversas do país. Estamos muito animados com esta oportunidade e certos de que mais brasileiros poderão realizar seu sonho da casa própria", destacou Renata Valio, VP de Mídia da DM9.
Ações em estandes de venda
Além das ações na casa mais vigiada do Brasil, a MRV vai realizar ativações em pontos de venda, visando permitir que o público entre em contato com a jornada de compra de um imóvel. Segundo a construtora, a estreia da marca no BBB materializa o desejo de quem quer garantir a casa própria.

Fernanda Torres encerra campanha que celebra o centenário da Chevrolet

Só se fala nela. A atriz Fernanda Torres, reconhecida com um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama - por sua interpretação de Eunice Paiva no longa Ainda Estou Aqui - foi escolhida para encerrar campanha que celebra o centenário da Chevrolet. No VT, criado pela WMcCann, ela compartilha suas memórias junto a dois modelos da marca: Caravan e Opala. Iniciada em agosto, a campanha trouxe uma série de histórias reais sobre a relação de brasileiros com os carros da Chevrolet. O episódio estrelado por Fernanda é o último da série e estreou a poucos dias do centenário da empresa no país.

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