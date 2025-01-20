MRV estreia no BBB 25 com sorteio de apê e upgrade no quarto do líder

O "Apê do Líder" conta com uma cozinha funcional integrada e salas de estar e jantar Crédito: MRV/Divulgação

Participando pela primeira vez do Big Brother Brasil, a MRV estreou com estilo no reality show da Globo. Na madrugada da última sexta (17) foi revelado aos "brothers” o novo quarto do líder do BBB 25, patrocinado pela construtora, que também vai realizar o sorteio de um apartamento a cada nova liderança ao longo do programa.

A primeira vencedora do sorteio foi a Aline, que venceu a prova com sua dupla, Vinícius, e foi presenteada com um apartamento no valor de R$ 260 mil pela MRV. Além dos sorteios, a marca também está patrocinando o tradicional quarto do líder, que este ano ganhou um upgrade e leva o nome de “Apê do Líder”.

“Estar na casa mais vigiada do Brasil é uma oportunidade única de mostrar que a casa própria com a MRV é uma conquista possível, acessível e cheia de significado — exatamente como o ‘Apê do Líder’, que celebra a conquista de um grande sonho após superação de desafios”, explicou Alexia Duffles, diretora de Marketing da MRV.

A Líder Aline ganhou um APARTAMENTOOO! ? O apartamento foi sorteado entre os Líderes Vinícius e Aline ? #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/riuAY6vMut — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2025

A ação criada pela agência DM9, em parceria com a Globo, simula um apartamento real, com uma cozinha funcional integrada e salas de estar e jantar, onde os brothers poderão receber seus aliados no open house do líder.

“O BBB tem um formato já conhecido e consagrado e é sempre um desafio inovar dentro deste contexto. O Apê é uma inovação em formato, uma ideia impossível de ignorar e que vai colocar a marca e o produto em destaque dentro do maior gerador de conversas do país. Estamos muito animados com esta oportunidade e certos de que mais brasileiros poderão realizar seu sonho da casa própria", destacou Renata Valio, VP de Mídia da DM9.

Ações em estandes de venda

Além das ações na casa mais vigiada do Brasil, a MRV vai realizar ativações em pontos de venda, visando permitir que o público entre em contato com a jornada de compra de um imóvel. Segundo a construtora, a estreia da marca no BBB materializa o desejo de quem quer garantir a casa própria.

