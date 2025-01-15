Ônibus temático da Águia Branca com Chico Bento chega às estradas do país

O McDonald’s traz novidades em sua linha de clássicos para 2025. Os McChicken Lovers podem comemorar a chegada das versões McChicken Duplo e McChicken Lemon Pepper. Os novos sanduíches seguem a característica da simplicidade, com poucos ingredientes, mas com muito sabor: apenas pão, empanado com frango , alface, maionese e, agora, com opção do molho lemon pepper (edição limitada) e duplo, que fará parte do cardápio oficial do McDonald’s.

A ideia de apresentar dois novos sabores para uma das “famílias” mais queridas dos consumidores surgiu para trazer mais opções de sanduíche de frango, na medida e sem exageros, em um momento que as pessoas costumam fazer planos e traçar objetivos, que é o começo do ano. "Com essa nova campanha, queremos celebrar a essência do McChicken: um clássico que é simples na medida certa, mas incrivelmente marcante. É por isso que o comparamos a uma obra de arte — que não precisa de exageros para ser extraordinária", comenta Lariane Duarte, head de marketing do McDonald's Brasil.

A campanha dos lançamentos “Simplesmente McChicken”, criada pela GALERIA.ag, contará com um filme de 30”, produzido pela Surreal e Satelite Audio, que mostra um grupo acompanhando uma exposição de arte contemporânea em que cada obra simboliza os poucos ingredientes dos sanduíches, reforçando o conceito de que tudo no McChicken é simplesmente arte. É quando os apreciadores da arte se deparam com uma pessoa comendo o queridinho sanduíche e se surpreendem com a obra: “simplesmente arte”.

O projeto também contempla conteúdos com participação de nomes como Narcisa – protagonizando o quadro “Simplesmente Narcisa”, e o influenciador Theodoro, que puxará uma corrente nas redes sociais mostrando como a felicidade está nas coisas mais simples. Além de uma parceria com a Obvious no Instagram.

Para Rodrigo Marangoni, Diretor Executivo de Criação da GALERIA.ag, “o McChicken é um verdadeiro ícone do Méqui, e essa campanha celebra sua essência com uma abordagem criativa e inesperada. Transformamos a simplicidade e o sabor do sanduíche em uma experiência artística, destacando como o simples também pode ser extraordinário. É sobre ver beleza no essencial e mostrar que, às vezes, o menos realmente é mais.”

A campanha conta com veiculação na TV aberta e fechada, no universo digital e desdobramentos para mídia Out-of-Home (OOH). Os novos sanduíches estão disponíveis em restaurantes de todo o país.