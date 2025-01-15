Ônibus temático da Águia Branca com Chico Bento chega às estradas do país

Café Numero Um faz collab com a Universo Colorido
Apaixonadas por café e orgulhosamente capixabas, a torrefadora Café Numero Um e a marca do setor de vestuário Universo Colorido se uniram na criação de uma collab exclusiva para celebrar o café por meio de peças como t-shirts, necessaire, postais entre outras peças. O primeiro drop da coleção especial traz peças com as frases “Café não costuma faiá” e “Caffé Amore” em estampas autênticas e divertidas que prometem encantar os fãs da bebida mais famosa no mundo inteiro.
“A proposta desta coleção foi celebrar o cafezinho nosso de todo dia, tradicionalmente capixaba, e unir a paixão dos nossos clientes pela bebida ao nosso orgulho de representar o Espírito Santo mundo afora”, disse Vivian Rios, sócia-fundadora da Universo Colorido.
A parceria prevê, ainda, um novo drop de peças de roupas, como calças e saias no mood da coleção. "Celebrar o café capixaba é sempre motivo de muito orgulho para nossa empresa. Priorizamos grãos de qualidade para produzir os produtos do Café Numero Um e estamos sempre engajados em ações que valorizem os fornecedores locais e toda a cadeia produtiva capixaba. Essa collab fortalece as marcas capixabas e nosso café”, afirma Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos.
Todas as peças da coleção podem ser adquiridas na loja física da Universo Colorido, localizada em Goiabeiras, pelo WhatsApp ou pelo site da marca.
McChicken Duplo e Lemon Pepper são os novos membros da família McChicken
O McDonald’s traz novidades em sua linha de clássicos para 2025. Os McChicken Lovers podem comemorar a chegada das versões McChicken Duplo e McChicken Lemon Pepper. Os novos sanduíches seguem a característica da simplicidade, com poucos ingredientes, mas com muito sabor: apenas pão, empanado com frango , alface, maionese e, agora, com opção do molho lemon pepper (edição limitada) e duplo, que fará parte do cardápio oficial do McDonald’s.
A ideia de apresentar dois novos sabores para uma das “famílias” mais queridas dos consumidores surgiu para trazer mais opções de sanduíche de frango, na medida e sem exageros, em um momento que as pessoas costumam fazer planos e traçar objetivos, que é o começo do ano. "Com essa nova campanha, queremos celebrar a essência do McChicken: um clássico que é simples na medida certa, mas incrivelmente marcante. É por isso que o comparamos a uma obra de arte — que não precisa de exageros para ser extraordinária", comenta Lariane Duarte, head de marketing do McDonald's Brasil.
A campanha dos lançamentos “Simplesmente McChicken”, criada pela GALERIA.ag, contará com um filme de 30”, produzido pela Surreal e Satelite Audio, que mostra um grupo acompanhando uma exposição de arte contemporânea em que cada obra simboliza os poucos ingredientes dos sanduíches, reforçando o conceito de que tudo no McChicken é simplesmente arte. É quando os apreciadores da arte se deparam com uma pessoa comendo o queridinho sanduíche e se surpreendem com a obra: “simplesmente arte”.
O projeto também contempla conteúdos com participação de nomes como Narcisa – protagonizando o quadro “Simplesmente Narcisa”, e o influenciador Theodoro, que puxará uma corrente nas redes sociais mostrando como a felicidade está nas coisas mais simples. Além de uma parceria com a Obvious no Instagram.
Para Rodrigo Marangoni, Diretor Executivo de Criação da GALERIA.ag, “o McChicken é um verdadeiro ícone do Méqui, e essa campanha celebra sua essência com uma abordagem criativa e inesperada. Transformamos a simplicidade e o sabor do sanduíche em uma experiência artística, destacando como o simples também pode ser extraordinário. É sobre ver beleza no essencial e mostrar que, às vezes, o menos realmente é mais.”
A campanha conta com veiculação na TV aberta e fechada, no universo digital e desdobramentos para mídia Out-of-Home (OOH). Os novos sanduíches estão disponíveis em restaurantes de todo o país.