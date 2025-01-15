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Divulgação sobre rodas

Ônibus temático da Águia Branca com Chico Bento chega às estradas do país

Para promover o filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, o Grupo Águia Branca lançou um ônibus personalizado com os personagens da Vila Abobrinha

Públicado em 

15 jan 2025 às 14:59
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Ação acompanha o lançamento do filme ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’, que ocorre nesta quinta-feira (9)
A viagem inaugural do modelo foi realizada no trajeto São Paulo x Rio de Janeiro Crédito: Sete Zero/ Divulgação
Os fãs do Chico Bento, personagem da Turma da Mônica, terão a chance de ficar mais próximos do “caipira” mais querido do Brasil ao viajar pelas estradas brasileiras. Para promover o filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, o Grupo Águia Branca lançou um ônibus personalizado com os personagens da Vila Abobrinha.
A viagem inaugural do modelo foi realizada no trajeto São Paulo x Rio de Janeiro, na última quinta-feira (9), mesmo dia em que o filme estreou nos cinemas de todo o país. Os primeiros a viajarem com o veículo foram os passageiros que fizeram esse trajeto, que também receberam um kit com produtos licenciados e um papertoy exclusivo, no formato do ônibus em miniatura, para curtir o trajeto.
"Poder levar um pedaço tão autêntico da cultura brasileira para as estradas do país, com toda segurança e respeito, é algo indescritível”, comentou Renato Tozzi, diretor de Operações da Viação Águia Branca, durante o evento.
Este é o primeiro dos três ônibus que ganharão temáticas exclusivas da Turma da Vila Abobrinha, ao longo do ano. O veículo escolhido para receber esta primeira personalização é um modelo RSD Semileito de 42 lugares, completamente adesivado com os personagens Chico Bento, Rosinha, Zé Lelé, Zé da Roça, Hiro e Tabata, que ganharam destaque nas artes exclusivas criadas especialmente pela MSP para a ação.
"Chico Bento é um símbolo da cultura e das tradições brasileiras, e ver o personagem ganhar as estradas em uma parceria tão especial é motivo de grande alegria para nós. Esse projeto não só aproxima os fãs do universo da MSP, como também reforça o poder das histórias em conectar pessoas e valorizar o Brasil em sua essência”, disse Marcos Saraiva, diretor-executivo da Mauricio de Sousa Produções.
A iniciativa posiciona a Viação Águia Branca como a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros a lançar um ônibus customizado com o Chico Bento, personagem querido do Brasil. A partir de agora, o ônibus do Chico Bento vai rodar as diferentes linhas de viagem dos nove estados que atua no país, reforçando a valorização da empresa ao turismo regional e à diversidade brasileira.
Assento do ônibus do Chico Bento
Assentos trazem mensagem ao estilo do Chico Bento Crédito: Sete Zero/ Divulgação

Café Numero Um e a marca Universo Colorido se uniram para criar coleção de peças como peças como t-shirts, necessárie, postais entre outras
Café Numero Um e a marca Universo Colorido se uniram para criar coleção de peças como peças como t-shirts, necessaire, postais entre outras Crédito: Divulgação

Café Numero Um faz collab com a Universo Colorido

Apaixonadas por café e orgulhosamente capixabas, a torrefadora Café Numero Um e a marca do setor de vestuário Universo Colorido se uniram na criação de uma collab exclusiva para celebrar o café por meio de peças como t-shirts, necessaire, postais entre outras peças. O primeiro drop da coleção especial traz peças com as frases “Café não costuma faiá” e “Caffé Amore” em estampas autênticas e divertidas que prometem encantar os fãs da bebida mais famosa no mundo inteiro.

 “A proposta desta coleção foi celebrar o cafezinho nosso de todo dia, tradicionalmente capixaba, e unir a paixão dos nossos clientes pela bebida ao nosso orgulho de representar o Espírito Santo mundo afora”, disse Vivian Rios, sócia-fundadora da Universo Colorido.

 A parceria prevê, ainda, um novo drop de peças de roupas, como calças e saias no mood da coleção. "Celebrar o café capixaba é sempre motivo de muito orgulho para nossa empresa. Priorizamos grãos de qualidade para produzir os produtos do Café Numero Um e estamos sempre engajados em ações que valorizem os fornecedores locais e toda a cadeia produtiva capixaba. Essa collab fortalece as marcas capixabas e nosso café”, afirma Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos. 

Todas as peças da coleção podem ser adquiridas na loja física da Universo Colorido, localizada em Goiabeiras, pelo WhatsApp ou pelo site da marca.

McChicken ganhou as versões McChicken Duplo e McChicken Lemon Pepper
McChicken ganhou as versões McChicken Duplo e McChicken Lemon Pepper Crédito: Divulgação

McChicken Duplo e Lemon Pepper são os novos membros da família McChicken

O McDonald’s traz novidades em sua linha de clássicos para 2025. Os McChicken Lovers podem comemorar a chegada das versões McChicken Duplo e McChicken Lemon Pepper. Os novos sanduíches seguem a característica da simplicidade, com poucos ingredientes, mas com muito sabor: apenas pão, empanado com frango , alface, maionese e, agora, com opção do molho lemon pepper (edição limitada) e duplo, que fará parte do cardápio oficial do McDonald’s.

A ideia de apresentar dois novos sabores para uma das “famílias” mais queridas dos consumidores surgiu para trazer mais opções de sanduíche de frango, na medida e sem exageros, em um momento que as pessoas costumam fazer planos e traçar objetivos, que é o começo do ano.  "Com essa nova campanha, queremos celebrar a essência do McChicken: um clássico que é simples na medida certa, mas incrivelmente marcante. É por isso que o comparamos a uma obra de arte — que não precisa de exageros para ser extraordinária", comenta Lariane Duarte, head de marketing do McDonald's Brasil.

A campanha dos lançamentos “Simplesmente McChicken”, criada pela GALERIA.ag, contará com um filme de 30”, produzido pela Surreal e Satelite Audio, que mostra um grupo acompanhando uma exposição de arte contemporânea em que cada obra simboliza os poucos ingredientes dos sanduíches, reforçando o conceito de que tudo no McChicken é simplesmente arte. É quando os apreciadores da arte se deparam com uma pessoa comendo o queridinho sanduíche e se surpreendem com a obra: “simplesmente arte”. 

O projeto também contempla conteúdos com participação de nomes como Narcisa – protagonizando o quadro “Simplesmente Narcisa”, e o influenciador Theodoro, que puxará uma corrente nas redes sociais mostrando como a felicidade está nas coisas mais simples. Além de uma parceria com a Obvious no Instagram. 

 Para Rodrigo Marangoni, Diretor Executivo de Criação da GALERIA.ag, “o McChicken é um verdadeiro ícone do Méqui, e essa campanha celebra sua essência com uma abordagem criativa e inesperada. Transformamos a simplicidade e o sabor do sanduíche em uma experiência artística, destacando como o simples também pode ser extraordinário. É sobre ver beleza no essencial e mostrar que, às vezes, o menos realmente é mais.” 

 A campanha conta com veiculação na TV aberta e fechada, no universo digital e desdobramentos para mídia Out-of-Home (OOH). Os novos sanduíches estão disponíveis em restaurantes de todo o país.

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