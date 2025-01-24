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Ações promocionais do Verão Litoral agitam as praias da Grande Vitória

As areias e calçadões da Região Metropolitana se tornaram palco de uma série de ações da Unimed Vitória, Sicoob, O Boticário, Claro e Sicredi, que fizeram sucesso entre os banhistas e pessoas que passavam pelas praias

Públicado em 

24 jan 2025 às 17:24
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Ação da Unimed no verão litoral
Ação da Unimed Vitória no Verão Litoral Crédito: divulgação
No último final de semana, as praias da Grande Vitória se tornaram o palco de uma série de ações promocionais de verão promovidas pela rádio Litoral FM, trazendo diversão e experiências para os banhistas.
O Verão Bem-Estar Unimed Vitória e Sicoob foi um grande sucesso na praia de Peracanga, em Guarapari, promovendo saúde e bem-estar para os frequentadores e, em paralelo,o Sicoob levou suas ações itinerantes para as praias de Vitória, proporcionando entretenimento e interação com o público.
Com uma estrutura itinerante montada nas principais praias do Espírito Santo, o Verão Bem-Estar oferece uma série de comodidades que tornam o dia na praia ainda mais agradável. Entre os serviços, destaca-se o empréstimo de guarda-sol e cadeira, água de coco, serviço de massagem, distribuição de brindes e picolés, além de uma quitanda repleta de frutas frescas para os veranistas aproveitarem.
Ação do Sicoob no verão da Litoral
Ação do Sicoob no verão da Litoral Crédito: divulgação
Para quem busca mais diversão, a programação conta com oficinas de slackline e futemesa, além de um espaço exclusivo para as crianças se divertirem com a tradicional brincadeira de castelinho de areia. E ainda tem a Bike do Suco, na qual a pessoa pedala para funcionar um liquidificador e preparar um suco.
As ações são embaladas por muita música, com uma arena que conta com DJ animando o ambiente e uma atração local com música ao vivo para continuar a celebração. A combinação de atividades e atrações transforma o espaço em um ponto de encontro perfeito para quem busca uma pausa saudável e divertida em meio ao agito das praias capixabas.
A comunicação do Verão Bem-Estar é totalmente interativa e acontece por meio de chamadas ao vivo na rádio, que antecedem as ações, além de flashes ao vivo diretamente das praias e toda a cobertura digital feita em stories, além de uma agenda de divulgação no feed das redes sociais. Assim, o público pode acompanhar cada detalhe da ação e se manter por dentro de tudo o que está acontecendo nas praias.
Ação de verão do Boticário da Litoral
Ação de O Boticário no Verão da Litoral Crédito: divulgação
O Boticário também marcou presença no Verão Litoral com seu Chuveirão e ação na nova orla de Cariacica, proporcionando momentos de frescor e cuidado com a pele.
Além dos Chuveirão, para os banhistas se refrescarem, a marca de beleza, presente em todo o Espírito Santo, também divulgou a Boti Promo de Verão, e fez distribuição de brindes nos locais. As ações acontecem até 9 de fevereiro, nas orlas de Guarapari, Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória.
O "Chega Junto Litoral" conta com a participação de grandes marcas como Sprite, Claro, Leão, Leroy Merlin, BH Supermercados e Drogarias Pacheco, e oferece ativações que animam o público e reforçaram o vínculo com seus consumidores. O Sicredi também está presente com ações personalizadas. No último fim de semana, na praia de Manguinhos, na Serra.
Ação de verão da Claro
Ação da Claro no Verão Litoral Crédito: divulgação
Com o objetivo de proporcionar uma experiência única para os clientes, todas as ações buscaram integrar as marcas aos momentos de lazer, levando descontração, alegria e interação durante a temporada quente.
Ação de Sicred de verão da Litoral
Ação do Sicredi no Verão Litoral Crédito: divulgação

O secretário de Comunicação de Vila Velha, Felício Corrêa, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, Robson Leite,  assessor de Relações Institucionais, e o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni Crédito: Mariana Perini

Prefeito de Vila Velha participa de café da manhã com diretor de Mercado da Rede Gazeta

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; o secretário de Comunicação de Vila Velha, Felício Corrêa; e assessor de Relações Institucionais, Robson Leite, estiveram na Rede Gazeta na última quinta (23) a convite do diretor de Mercado, Bruno Passoni. Na pauta, os principais projetos da prefeitura para este ano. 

campanha de verão
campanha de verão Crédito: divulgação

Manami faz ação de verão nas praias da Enseada Azul, em Guarapari

O empreendimento Manami, localizado na praia de Peracanga, em Guarapari, está com uma campanha de verão. Entre as ações está a distribuição de sacolas para armazenamento de resíduos, incentivando moradores e turistas a contribuírem com a preservação do meio ambiente. A Invite, responsável pelo empreendimento, também está promovendo a distribuição de vinhos em praias da região, levando a sofisticação do empreendimento às areias da Enseada Azul. 

Guilherme Marchetti, executivo de vendas da Rede Gazeta, Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora, Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta, Giliard Ferreira, gerente comercial, e Eduardo Schwartz Borges, diretor Financeiro da Grand Crédito: Mariana Perini

Presidente da Grand Construtora participa de almoço com time de negócios da Rede Gazeta

O presidente da Grand, Rodrigo Barbosa, e o diretor Financeiro da construtora, Eduardo Schwartz Borges, participaram de um almoço na última quarta (22) com o diretor de Mercado da Rede Gazeta,  Bruno Passoni, e os executivos de venda Giliard Ferreira e Guilherme Marchetti. Na pauta, as perspectivas para este ano e os possíveis lançamentos da construtora que se consolida como referência em empreendimentos de luxo, com conceito de "oásis urbanos".

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Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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