Referência em comunicação: Rede Gazeta ganha troféu do Prêmio Colibri

A gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o presidente do Sinapro, Alexandre Pedroni, e a executiva de comunicação do Sinapro-ES, Fani Rocha Crédito: Divulgação

A Rede Gazeta ganhou o troféu do prêmio mais cobiçado da publicidade no Espírito Santo: o Colibri. A iniciativa foi do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado (Sinapro-ES) como uma forma de reconhecer o papel do grupo na comunicação capixaba.

O troféu, produzido pela Gerdau com aço 100% reciclável, foi entregue pelo presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, ao diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, na última semana.

"Receber o Troféu Colibri é uma honra que celebra o trabalho coletivo e a dedicação de toda a equipe da Rede Gazeta. O Festival Colibri, aliás, se torna cada vez mais relevante não apenas por ser uma vitrine do mercado publicitário capixaba, mas também por nos inspirar a seguir inovando e impulsionando a criatividade, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento da comunicação no Espírito Santo”, ressaltou Passoni.

Conhecido por ser o “Oscar da Publicidade”, o Festival Colibri completou a 37ª edição em 2024 e já está sendo planejado para o ano de 2025. Para Pedroni, o Colibri busca continuamente fortalecer parcerias estratégicas, como a estabelecida com a Rede Gazeta, para impulsionar o crescimento do segmento no Estado.

“O Sinapro tem como objetivo principal liderar a transformação que o negócio da comunicação e da publicidade passa. Essa visão não se restringe apenas às agências, mas também a todo trade do mercado publicitário. A Rede Gazeta tem sido um parceiro constante e estratégico em nossas iniciativas. Um exemplo muito evidente é o Festival Colibri, cujo objetivo é fortalecer e fomentar a atividade publicitária no Espírito Santo. O troféu entregue à Rede Gazeta visa reconhecer essa iniciativa e valorizar essa parceria, que só cresce. Que em 2025 possamos impactar positivamente ainda mais o mercado. Contamos com a Rede Gazeta”, disse Pedroni.