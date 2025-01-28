Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reconhecimento

Referência em comunicação: Rede Gazeta ganha troféu do Prêmio Colibri

O troféu, produzido pela Gerdau com aço 100% reciclável, foi entregue pelo presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, ao diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni

Públicado em 

28 jan 2025 às 18:37
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

A gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o presidente do Sinapro, Alexandre Pedroni, e a executiva de comunicação do Sinapro-ES, Fani Rocha,
A gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira, o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o presidente do Sinapro, Alexandre Pedroni, e a executiva de comunicação do Sinapro-ES, Fani Rocha Crédito: Divulgação
A Rede Gazeta ganhou o troféu do prêmio mais cobiçado da publicidade no Espírito Santo: o Colibri. A iniciativa foi do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado (Sinapro-ES) como uma forma de reconhecer o papel do grupo na comunicação capixaba.
O troféu, produzido pela Gerdau com aço 100% reciclável, foi entregue pelo presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, ao diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, na última semana.
"Receber o Troféu Colibri é uma honra que celebra o trabalho coletivo e a dedicação de toda a equipe da Rede Gazeta. O Festival Colibri, aliás, se torna cada vez mais relevante não apenas por ser uma vitrine do mercado publicitário capixaba, mas também por nos inspirar a seguir inovando e impulsionando a criatividade, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento da comunicação no Espírito Santo”, ressaltou Passoni.
Conhecido por ser o “Oscar da Publicidade”, o Festival Colibri completou a 37ª edição em 2024 e já está sendo planejado para o ano de 2025. Para Pedroni, o Colibri busca continuamente fortalecer parcerias estratégicas, como a estabelecida com a Rede Gazeta, para impulsionar o crescimento do segmento no Estado.
“O Sinapro tem como objetivo principal liderar a transformação que o negócio da comunicação e da publicidade passa. Essa visão não se restringe apenas às agências, mas também a todo trade do mercado publicitário. A Rede Gazeta tem sido um parceiro constante e estratégico em nossas iniciativas. Um exemplo muito evidente é o Festival Colibri, cujo objetivo é fortalecer e fomentar a atividade publicitária no Espírito Santo. O troféu entregue à Rede Gazeta visa reconhecer essa iniciativa e valorizar essa parceria, que só cresce. Que em 2025 possamos impactar positivamente ainda mais o mercado. Contamos com a Rede Gazeta”, disse Pedroni.
Além da entrega do troféu, Pedroni aproveitou a visita à Rede Gazeta e apresentou as ações e calendário de atividades do sindicato 2025. O encontro também reuniu a executiva de comunicação do Sinapro-ES, Fani Rocha, e a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.

Veja Também

Ações promocionais do Verão Litoral agitam as praias da Grande Vitória

MRV estreia no BBB 25 com sorteio de apê e upgrade no quarto do líder

Ônibus temático da Águia Branca com Chico Bento chega às estradas do país

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar
ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores
Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados