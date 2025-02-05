Loja na Praia do Canto faz campanha de doação para ONG da Grande São Pedro

Extrabom lança "Pit Stop Verão com Sabor" e "Pit Stop Amstel”
A rede de supermercados Extrabom lançou uma nova ação voltada para o público capixaba: os espaços "Pit Stop Verão com Sabor" e "Pit Stop Amstel”, localizados no lado externo da loja da unidade da rede em Jacaraípe, na Serra. Em parceria com as marcas Elma Chips, Pepsi e Amstel, as estações têm opções de salgadinhos, refrigerantes e cerveja.
No Pit Stop Verão com Sabor, o consumidor encontra todo o portfólio da Elma Chips, além de refrigerantes Pepsi, Gatorade e Chá Lipton. Já no Pit Stop Amstel, está disponível toda a linha de cerveja do Grupo Heineken: Amstel, Heineken, Devassa, Eisenbahn, Sol, entre outros.
Segundo a gestora de Trade Marketing do Extrabom, Patricia Sousa, a ação busca levar mais praticidade para quem vai à praia de Jacaraípe, possibilitando que os consumidores comprem os itens do Pit Stop sem precisar entrar no supermercado.
"São duas indústrias grandes que nos escolheram como bandeira para fazer essa ação aqui no Espírito Santo. Além de conseguirmos dar uma visibilidade para as marcas, também podemos dar esse atendimento diferenciado para o consumidor", ressaltou.
A ação – que é exclusiva no Estado – acontece de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 10h às 15h.
Lopes promove evento que abre a nova temporada do mercado imobiliário capixaba
A Lopes Espírito Santo realiza, nesta quinta-feira (6), o Inspira Lopes 2025, um evento para comemorar os resultados alcançados no Espírito Santo em 2024 e traçar os objetivos para 2025. Este ano, a empresa completa 90 anos de atuação em nível nacional, incluindo 18 em solo capixaba. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 500 mil em premiações para os corretores parceiros da imobiliária.
"Neste ano, em que a Lopes completa 90 anos de Brasil e 18 anos de Espírito Santo, faremos um evento ainda mais especial. Acima de tudo, é um evento para celebrarmos a nossa identidade", destacou o diretor-geral da regional Espírito Santo da Lopes, Marcos Murad.
O Inspira Lopes 2025 acontece no Prime Hall, em Jardim da Penha, Vitória, reunindo colaboradores e parceiros da imobiliária. Além disso, o evento terá uma palestra do especialista em vendas e comunicação de impacto Yuri Utida e um coquetel com a banda Picnic Dogs e DJ Bono.