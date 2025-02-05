Loja na Praia do Canto faz campanha de doação para ONG da Grande São Pedro

A rede de supermercados Extrabom lançou uma nova ação voltada para o público capixaba: os espaços "Pit Stop Verão com Sabor" e "Pit Stop Amstel”, localizados no lado externo da loja da unidade da rede em Jacaraípe, na Serra. Em parceria com as marcas Elma Chips, Pepsi e Amstel, as estações têm opções de salgadinhos, refrigerantes e cerveja.

No Pit Stop Verão com Sabor, o consumidor encontra todo o portfólio da Elma Chips, além de refrigerantes Pepsi, Gatorade e Chá Lipton. Já no Pit Stop Amstel, está disponível toda a linha de cerveja do Grupo Heineken: Amstel, Heineken, Devassa, Eisenbahn, Sol, entre outros.

Segundo a gestora de Trade Marketing do Extrabom, Patricia Sousa, a ação busca levar mais praticidade para quem vai à praia de Jacaraípe, possibilitando que os consumidores comprem os itens do Pit Stop sem precisar entrar no supermercado.

"São duas indústrias grandes que nos escolheram como bandeira para fazer essa ação aqui no Espírito Santo. Além de conseguirmos dar uma visibilidade para as marcas, também podemos dar esse atendimento diferenciado para o consumidor", ressaltou.

A ação – que é exclusiva no Estado – acontece de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 10h às 15h.

