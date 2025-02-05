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Semana do Coração

Loja na Praia do Canto faz campanha de doação para ONG da Grande São Pedro

Twenty Four Seven recebe doações até o dia 11 de fevereiro, na Praia do Canto, em Vitória, e a meta inicial da campanha já foi superada

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 18:30

Públicado em 

05 fev 2025 às 18:30
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

A campanha da loja da empresária Renata França já arrecadou mais que o dobro da expectativa inicial de doações
A campanha da loja da empresária Renata França já superou em mais de duas vezes a meta inicial de doações Crédito: Divulgação
A loja Twenty Four Seven em Vitória está promovendo a campanha beneficente "Semana do Coração", para arrecadar doações de alimentos não perecíveis em apoio à Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC) – ONG que oferece segurança alimentar e nutricional para 240 crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro, em Vitória.
Como parte da campanha, até o dia 11 de fevereiro, os doadores receberão um "mimo” da loja a cada 10 quilos de alimentos doados, como forma de agradecimento.
Segundo a empresária Renata França, a meta inicial era arrecadar 300 quilos de alimentos com as doações – quantidade que será dobrada pela loja. No entanto, a participação do público superou as expectativas e já foram arrecadados 754 quilos em doações, até o momento.
A diretora da FBPC, Patricia Asseff, e a empresária Renata França
A diretora da FBPC, Patricia Asseff, e a empresária Renata França Crédito: Divulgação
"Acredito que gestos simples, quando somados, podem gerar um impacto significativo. Saber que, por meio dessas doações, vamos contribuir para o dia a dia de 240 crianças é algo que me motiva e me faz querer envolver ainda mais pessoas. Cada quilo de alimento doado representa um cuidado a mais, um olhar atento para quem precisa. E ver essa corrente do bem crescendo é algo realmente especial."
Renata França - Empresária
A loja Twenty Four Seven que recebe as doações fica na Rua Aleixo Neto, 1262, loja 4, na Praia do Canto, em Vitória.

O Pit Stop das marcas Elma Chips e Amstel conta com opções de salgadinhos, refrigerantes, água e cerveja
O Pit Stop das marcas Elma Chips e Amstel tem opções de salgadinhos, refrigerantes, água e cerveja Crédito: Divulgação

Extrabom lança "Pit Stop Verão com Sabor" e "Pit Stop Amstel”

A rede de supermercados Extrabom lançou uma nova ação voltada para o público capixaba: os espaços "Pit Stop Verão com Sabor" e "Pit Stop Amstel”, localizados no lado externo da loja da unidade da rede em Jacaraípe, na Serra. Em parceria com as marcas Elma Chips, Pepsi e Amstel, as estações têm opções de salgadinhos, refrigerantes e cerveja. 

 No Pit Stop Verão com Sabor, o consumidor encontra todo o portfólio da Elma Chips, além de refrigerantes Pepsi, Gatorade e Chá Lipton. Já no Pit Stop Amstel, está disponível toda a linha de cerveja do Grupo Heineken: Amstel, Heineken, Devassa, Eisenbahn, Sol, entre outros. 

 Segundo a gestora de Trade Marketing do Extrabom, Patricia Sousa, a ação busca levar mais praticidade para quem vai à praia de Jacaraípe, possibilitando que os consumidores comprem os itens do Pit Stop sem precisar entrar no supermercado.

"São duas indústrias grandes que nos escolheram como bandeira para fazer essa ação aqui no Espírito Santo. Além de conseguirmos dar uma visibilidade para as marcas, também podemos dar esse atendimento diferenciado para o consumidor", ressaltou.

 A ação – que é exclusiva no Estado – acontece de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 10h às 15h.

Imobiliária no ES celebra marca de R$ 188 milhões em vendas em um mês
Marcos Murad, diretor-geral da Lopes ES, conta que o Inspira Lopes é um evento que para celebrar a identidade da empresa Crédito: Lopes/Divulgação

Lopes promove evento que abre a nova temporada do mercado imobiliário capixaba

A Lopes Espírito Santo realiza, nesta quinta-feira (6), o Inspira Lopes 2025, um evento para comemorar os resultados alcançados no Espírito Santo em 2024 e traçar os objetivos para 2025. Este ano, a empresa completa 90 anos de atuação em nível nacional, incluindo 18 em solo capixaba. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 500 mil em premiações para os corretores parceiros da imobiliária.

"Neste ano, em que a Lopes completa 90 anos de Brasil e 18 anos de Espírito Santo, faremos um evento ainda mais especial. Acima de tudo, é um evento para celebrarmos a nossa identidade", destacou o diretor-geral da regional Espírito Santo da Lopes, Marcos Murad.

 O Inspira Lopes 2025 acontece no Prime Hall, em Jardim da Penha, Vitória, reunindo colaboradores e parceiros da imobiliária. Além disso, o evento terá uma palestra do especialista em vendas e comunicação de impacto Yuri Utida e um coquetel com a banda Picnic Dogs e DJ Bono.

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