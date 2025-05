Mês das mães

“Todas Elas”: especial de Dia das Mães vai ao ar neste sábado (17) na TV Gazeta

Programa celebra o Dia das Mães com histórias emocionantes, diversão e reflexões, direto do Parque Cultural Casa do Governador

Publicado em 16 de maio de 2025 às 19:30

Gravação do programa Todas Elas Crédito: Vitor Jubini

O capixaba tem um encontro marcado com a TV Gazeta neste sábado (17), a partir das 8h30. A emissora exibe a segunda edição do programa especial “Todas Elas”, comandado pelas jornalistas Dani Carla e Mariana Perini. Desta vez, o episódio celebra o universo materno com histórias inspiradoras, momentos emocionantes e boas doses de afeto e diversão. >

Gravado no cenário deslumbrante do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha – cercado pelo mar e pela natureza –, o programa promove um bate-papo leve e acolhedor com duas mães que inspiram: a cantora Flavinha Mendonça e a psicóloga Bianca Martins.>

Leia mais Em Movimento completa 24 anos com programa especial e ao vivo neste sábado (17)

"Será que toda mulher nasceu para ser mãe?" A partir dessa pergunta, o programa propõe uma reflexão sobre os desafios da maternidade contemporânea. Temas como rotina, uso de telas, adolescência e redes sociais estarão em pauta na conversa entre as convidadas e as apresentadoras.>

Equipe do programa Todas Elas Crédito: Vitor Jubini

Um dos momentos mais emocionantes será a exibição da reportagem com Mariana Mazzeli, conhecida como a mãe dos “quíntuplos capixabas”. Desde 2023, ela cuida sozinha dos cinco filhos – três deles atípicos – após perder o marido vítima de um câncer. Sua trajetória de força e resiliência promete tocar o público.>

>

Para completar o clima de afeto, as filhas das apresentadoras – Maria Eduarda (Duda), Maria Fernanda (Nanda) e Natália – participam do especial em uma brincadeira divertida chamada “Quem é Mais”, levando leveza e bom humor ao programa.>

Sob a edição de Gabriela Ribeti, “Todas Elas” convida o público a refletir, se emocionar e celebrar as múltiplas formas de ser mãe.>

Este vídeo pode te interessar