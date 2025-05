TV Gazeta

Em Movimento completa 24 anos com programa especial e ao vivo neste sábado (17)

O programa mais capixaba do mundo, exibido todos os sábados nas tardes da TV Gazeta, está sempre em movimento acompanhando as tendências da comunicação

Publicado em 16 de maio de 2025 às 09:30

O Em Movimento, programa mais capixaba do mundo, exibido todos os sábados nas tardes na TV Gazeta, celebra 24 anos de história. O programa é referência quando o assunto é cultura capixaba, sendo uma revista eletrônica semanal que explora a riqueza do Espírito Santo, destacando a cena cultural, turística, gastronômica, esportiva, comportamental e as curiosidades de todo o universo de lazer do Estado. >

A data de aniversário do programa é no dia 19 de maio, mas, para ter uma comemoração em grande estilo, o Em Movimento deste sábado (17) será especial. Os capixabas podem esperar quadros inéditos e muita participação do público. Isso porque os apresentadores – Naiara Arpini, Diego Araújo e Dani Carla - estarão em pontos diferentes do Espírito Santo, levando brincadeiras, brindes e interação em tempo real com os capixabas. >

E lá vai um spoiler: um dos pontos de transmissão será diretamente na casa de uma família capixaba apaixonada pelo Em Movimento, onde o programa será apresentado com muito carinho e proximidade. >

Mas as novidades não param por aí. Este sábado também vai marcar a estreia de dois quadros. Um se chamará “Isso é a cara do Em Movimento” e o objetivo é apresentar personagens e histórias sugeridas pelos próprios telespectadores, reforçando a conexão entre o público e o programa. >



Já o outro quadro se chamará “Seu sonho é uma ordem” e o objetivo é que o programa realize sonhos dos capixabas, estilo fada madrinha, começando com a história emocionante de um jovem vendedor de laranjas de Jerônimo Monteiro. >

Conexão

A cada sábado um novo destino e uma nova história ganham vida sob o olhar atento e curioso dos apresentadores Naiara Arpini, Diego Araújo e Dani Carla. Afinal, o objetivo do Em Movimento é justamente o de criar uma conexão profunda com os telespectadores de Norte à Sul do Espírito Santo. >

Segundo Elis Carvalho, editora do Em Movimento, o programa tem evoluído, acompanhando as transformações do mundo, mas sem perder sua essência. >

"O mundo mudou, e o programa acompanhou essas mudanças – estando, literalmente, sempre em movimento. Estamos conectados em todos os meios de comunicação, atentos às tendências, e ao longo dos anos construímos uma relação de parceria com o público, nossas principais fontes", afirmou. >

Sobre a escolha das pautas e histórias apresentadas no programa, Elis revelou que o maior termômetro é o público do programa. "Através de constantes interatividades, enquetes e com um canal de escuta ativo, o capixaba faz parte das escolhas dos conteúdos do programa", explicou, acrescentando que o Em Movimento busca sempre estar alinhado à essência de promover a identidade e o pertencimento do povo capixaba. >

Confira o programa especial deste sábado (17) na tela da TV Gazeta, depois de História de Amor, às 14h35.>

(Com informações de Annakaya Petri)>

