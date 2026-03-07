Experiência exclusiva reúne vinhos e gastronomia no Shopping Vitória

livro de memórias

A procuradora do Estado aposentada Clarita Carvalho de Mendonça lança, no próximo dia 17 de março, o livro Os Vários Mundos de uma Vida, obra que reúne crônicas marcadas por memória, sensibilidade e imaginação. O lançamento será celebrado com uma tarde de autógrafos aberta ao público, das 16h às 20h, no Restaurante Taurus, na Praia do Canto, em Vitória. Filha do ex-presidente do Banestes e ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo, Luiz Borges de Mendonça, Clarita carrega na trajetória familiar a influência de uma vida dedicada ao serviço público e ao conhecimento. Luiz Borges de Mendonça construiu uma carreira marcada pela superação e pelo compromisso com o Espírito Santo. Nascido na região do Itabapoana, teve uma infância simples e enfrentou dificuldades desde cedo, inclusive a perda da mãe. Ainda jovem, ingressou no Banestes como contínuo e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória exemplar dentro da instituição, chegando à presidência do banco. Além da atuação no banco estadual, Mendonça também foi secretário da Fazenda do Espírito Santo, participando ativamente da vida pública capixaba. Reconhecido pela postura ética, pela diplomacia e pelo respeito no trato com as pessoas, ficou marcado como uma liderança que conciliava firmeza de princípios com sensibilidade humana.