Experiência exclusiva reúne vinhos e gastronomia no Shopping Vitória

Livio Bassani, Anna Rita Zanier e Letícia Dalvi: em noite de vinhos e boa mesa, no Shopping Vitória. Crédito: Levi Mori
Wine Experience
A história, os aromas e os sabores da Borgonha (Bourgogne), uma das mais emblemáticas regiões vitivinícolas da França, inspiraram a nova edição do SV Living Wine Experience, realizada na noite desta quinta-feira (05) no Shopping Vitória. Promovido em parceria com o Wine Garden Bar & Bistrô e a importadora paulista Anima Vinum, o encontro reuniu convidados para uma experiência exclusiva dedicada a grandes rótulos da região, com degustação guiada e jantar harmonizado especialmente preparado para a ocasião. A degustação foi conduzida pelos produtores franceses Fabrice Masse, do Domaine Masse, e Pascal Arnoux, do Domaine Arnoux Père et Fils, que estiveram pela primeira vez no Espírito Santo. Também conduziu o evento a sommelière italiana Anna Rita Zanier, referência no mercado de vinhos. Veja as fotos de Levi Mori!
MÊS DA MULHER
O empresário Carlos Marianelli recebeu arquitetos e profissionais do setor, na Compose, para uma recepção especial em parceria com a Biancogres. O encontro contou com palestra da arquiteta Hellen Rocha, que conduziu uma reflexão sobre o processo criativo com o tema “Antes de Projetar, volte”. Em clima descontraído e de boas conversas, a ocasião também reuniu muitas convidadas e terminou com um brinde especial em homenagem ao Mês das Mulheres. Na foto: Ludmila Sodré, Hellen Rocha, Lane e Carlos Marianelli. Crédito: Cloves Louzada
A procuradora do Estado aposentada Clarita Carvalho de Mendonça lança, no próximo dia 17 de março, o livro Os Vários Mundos de uma Vida, obra que reúne crônicas marcadas por memória, sensibilidade e imaginação. O lançamento será celebrado com uma tarde de autógrafos aberta ao público, das 16h às 20h, no Restaurante Taurus, na Praia do Canto, em Vitória. Filha do ex-presidente do Banestes e ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo, Luiz Borges de Mendonça, Clarita carrega na trajetória familiar a influência de uma vida dedicada ao serviço público e ao conhecimento. Luiz Borges de Mendonça construiu uma carreira marcada pela superação e pelo compromisso com o Espírito Santo. Nascido na região do Itabapoana, teve uma infância simples e enfrentou dificuldades desde cedo, inclusive a perda da mãe. Ainda jovem, ingressou no Banestes como contínuo e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória exemplar dentro da instituição, chegando à presidência do banco. Além da atuação no banco estadual, Mendonça também foi secretário da Fazenda do Espírito Santo, participando ativamente da vida pública capixaba. Reconhecido pela postura ética, pela diplomacia e pelo respeito no trato com as pessoas, ficou marcado como uma liderança que conciliava firmeza de princípios com sensibilidade humana.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
A Escola São Domingos celebrou 53 anos nesta semana com uma série de iniciativas especiais, e uma delas parou o coração de quem acompanhou: aos 86 anos, a fundadora, Margarida Daher Carneiro, a Tia Magá, sentou-se diante das turmas do Infantil 3 e contou a história da escola que construiu. Entre uma criança e outra de apenas três anos, e mais de oito décadas de vida vivida, coube ali tudo o que define a ESD. Crédito: Elo Comunicação
A MedSênior foi reconhecida nacionalmente como um dos 12 casos de sucesso em inovação no livro “Lei do Bem: duas décadas de fomento à inovação no Brasil”, publicação oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), produzido em celebração aos 20 anos da legislação. A operadora é a única empresa de saúde do Brasil contemplada na obra, que também destaca organizações como Banco do Brasil, Natura e Embraer. O livro, em parceria com a Unesco, reconstrói a trajetória da política de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no país, evidenciando os avanços recentes que consolidaram a Lei do Bem como um dos principais instrumentos públicos de estímulo à inovação. O livro destaca iniciativas da empresa capixaba que vêm transformando o cuidado com a pessoa idosa, a partir de inteligência de dados, prontuário digital integrado, tecnologia assistiva, análise preditiva, saúde baseada em valor e novos modelos de cuidado. Na foto, Maely Filho e Thiago Bionde, com a publicação.
Orgulho define
A presidente da ASES, Leonelle Lamas, está radiante de orgulho. Sua filha, Emanuelle Lamas Rocha, acaba de conquistar uma vaga na residência médica em Medicina Intensiva da UFMG, em Ouro Branco (MG), uma das áreas mais exigentes da medicina. A aprovação celebra talento, dedicação e o início de um novo capítulo na trajetória da jovem médica.
O “CFO da vida pessoal”
Ter alguém que ajude a organizar metas financeiras, investimentos e proteção patrimonial é cada vez mais comum. A especialista Cecília Perini, líder e sócia da XP, compara esse papel ao de um “diretor financeiro da vida pessoal”. Na Semana da Mulher, ela destaca que esse tipo de orientação tem ajudado muitas mulheres a transformar conhecimento financeiro em decisões estratégicas.
Volta da Taputera
A Baía de Vitória será palco neste fim de semana da 72ª Regata Volta da Taputera, uma das competições mais tradicionais da vela capixaba, promovida pelo Iate Clube do Espírito Santo. No sábado entram em cena os barcos da Classe Oceano e, no domingo, os monotipos tomam as águas em um percurso de cerca de 16 km até a histórica pedra da Taputera. A expectativa é reunir cerca de 45 embarcações e quase 200 velejadores. À frente do clube, o comodoro Fabiano Alves Pereira reforça o compromisso de manter viva a tradição da vela no Estado.
Nova diretoria
A Unimed Sul Capixaba elegeu sua nova diretoria durante Assembleia Geral Ordinária realizada na última terça-feira. O radiologista Bruno Beber Machado, que atuava como vice-presidente da cooperativa, assume agora a presidência da instituição, que lidera o mercado de planos de saúde no Sul do Espírito Santo e atende mais de 104 mil clientes na região.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível